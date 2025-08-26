Mardi 26 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

À Planoise, un incendie volontairement allumé par des jeunes au 9e étage d’un immeuble

Publié le 26/08/2025 - 10:12
Mis à jour le 26/08/2025 - 09:44

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la nuit du 25 août 2025 dans un immeuble de la rue de Dijon à Besançon pour un incendie volontaire. 

© Élodie R.
Peu après 20h30, les sapeurs-pompiers du Doubs ont reçu de nombreux appels pour un feu d’appartement dans un immeuble de 10 étages. 

D’après les pompiers, le feu aurait été allumé volontairement par un groupe de jeunes dans des coursives du 9e étage. 

L’extinction a été réalisée au moyen d’une lance à incendie et une opération de reconnaissance et de mise en sécurité a été effectuée entre le 9e et le 10e étage qui ont été totalement enfumés. La toiture du bâtiment a également été inspectée pour écarter tout risque de présence humaine. 

Après avoir réalisé la ventilation et les mesures d’explosimétrie les personnes ont pu regagner leurs appartements. 

Aucun relogement n’est à prévoir d’après les secours. La police était présente sur les lieux. 

immeuble incendie volontaire planoise sapeurs pompiers

Publié le 26 aout à 10h12 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

