Besançon
Faits Divers

Accident sur le boulevard Ouest à Besançon : un homme de 79 ans gravement blessé

Publié le 16/08/2025 - 10:40
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce samedi 15 août 2025, peu après 23 heures, pour un accident sur la RN 57, boulevard Ouest, à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

L'accident impliquait deux véhicules légers. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont découvert huit victimes, dont une personne incarcérée dans l'une des voitures.

Après désincarcération et examen des victimes, le bilan fait état de plusieurs blessés. Un homme de 79 ans, blessé grave, une femme et un homme de 56 ans, blessés légers, ont été transportés au CHU Minjoz.

Les cinq autres victimes, âgées de 4 à 60 ans, indemnes, ont été laissées sur place. La circulation sur le boulevard Ouest a été coupée durant l'intervention des secours.

