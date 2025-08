Agression d’un agent des espaces verts de la Ville : la maire de Besançon ”profondément indignée”

Vendredi 1er août, un employé municipal a été agressé alors qu’il tondait la pelouse du parc des Glacis à Besançon . Anne Vignot a réagi ce lundi dans un communiqué de presse dans lequel elle se dit ”profondément indignée” et apporte son soutien à la victime.

”Je suis profondément indignée par l'agression qu’un de nos agents des espaces verts de la Ville a subie dernièrement au Parc des Glacis”, écrit-elle, ”Son dépôt de plainte est en cours afin que la justice opère.”

Pour la maire, ”il est intolérable de constater de telles violences à l’encontre de tout agent de nos collectivités qui exerce leur travail pour l'intérêt général et le bien de tous.” Et de conclure : ”J’apporte tout mon soutien à l’agent et à toutes les équipes qui interviennent dans l’espace public.”