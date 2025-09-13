Amoindri, le BesAC cède à Mulhouse en coupe de France

Pour Mulhouse, la série de victoires contre le BesAC se poursuit et ce depuis des années. Il n'en a pas été autrement vendredi soir en Alsace lors du 32e de finale de la Coupe de France qui constituait l'ouverture officielle de la saison 2025-2026.

Coupe de France - Premier tour : Mustangs - BesAC : 71-60 (18-17, 14-21, 26-11, 13-11)

Il faut avouer, à sa décharge, que le BesAC n'a pas été gâté par les circonstances, puisqu'à l'absence de son capitaine Quentin Hanck, s'est ajoutée celle d'Auguste Cagnet (hernies discales), sachant que l'intérieur suédois David Hook qui souffrait depuis deux jours d'un problème musculaire derrière une cuisse, a du abandonner ses coéquipiers après seulement 4 minutes de jeu. Sans doute d'ailleurs plus par précaution pour ne pas risquer d'accentuer une blessure dont on ne connaît pas encore le verdict que donnera une échographie programmée en début de semaine.

Pour autant, le BesAC a longtemps tenu la dragée haute à ses adversaires du soir, menant logiquement de 6 longueurs à la mi-temps (32-38). Même si la réussite (32 % seulement en 20 minutes) fuyait les mains bisontines, la bonne agressivité des joueurs de Laurent Kleefstra leur permettait d'obtenir 21 lancers à 80 % de réussite.

Le BesAC à court de rotations

La suite en revanche péchait pour les Bisontins vite à cours de rotations, surtout face à l'intensité défensive déployée par les Mustangs mulhousiens. Le BesAC éprouvait les pires difficultés à développer son jeu d'attaque et à trouver les bonnes positions de tirs. Voilà qui se traduisait par seulement 22 points inscrits en seconde période (11+11). Pas suffisamment pour compenser ou mieux les 39 points encaissés dans le même temps.

En seconde période, Mulhouse a progressivement fait la différence, peut-être un peu lourde cependant et a empoché le ticket de qualification pour les 32es de finale..

Au terme des débats, Laurent Kleefstra tenait à positiver, surtout vu le contexte : "Je trouve que 11 pts d'écart, c'est sévère. On a quand même montré, même amoindris, qu'on a été capables sur une mi-temps de rivaliser avec une top équipe du futur championnat.. On a fait un match défensivement abouti. En revanche, en deuxième mi-temps, on a plié offensivement face à l'intensité mulhousienne déployée et on a eu du mal à nous exprimer. Surtout lors du 3e quart. On a aussi perdu trop de balles : 22 qui nous ont fait encaisser 24 points. On a tous compris qu'on a encore besoin de travailler, de peaufiner nos systèmes, mais aussi qu'il faut vite récupérer nos blessés".

Les marqueurs

Mulhouse : Montout 17, Faulkner 15, Samoura 11, Eboh 8, Tanredu 6, Ilic86, Mukuna 4, Le Lann 2, Hyenne, Mané, Dembelé.

BesAC : Pouye 23, Cluysen 12, Nkombou 10, Jubenot 7, Thomas 6, Bronner 2, Hook, Eliezer.