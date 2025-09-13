Samedi 13 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Amoindri, le BesAC cède à Mulhouse en coupe de France

Publié le 13/09/2025 - 09:17
Mis à jour le 13/09/2025 - 09:04

Pour Mulhouse, la série de victoires contre le BesAC se poursuit et ce depuis des années. Il n'en a pas été autrement vendredi soir en Alsace lors du 32e de finale de la Coupe de France qui constituait l'ouverture officielle de la saison 2025-2026.

© Photo Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Photo Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Coupe de France - Premier tour : Mustangs - BesAC : 71-60 (18-17, 14-21, 26-11, 13-11)

Il faut avouer, à sa décharge, que le BesAC n'a pas été gâté par les circonstances, puisqu'à l'absence de son capitaine Quentin Hanck, s'est ajoutée celle d'Auguste Cagnet (hernies discales), sachant que l'intérieur suédois David Hook qui souffrait depuis deux jours d'un problème musculaire derrière une cuisse, a du abandonner ses coéquipiers après seulement 4 minutes de jeu. Sans doute d'ailleurs plus par précaution pour ne pas risquer d'accentuer une blessure dont on ne connaît pas encore le verdict que donnera une échographie programmée en début de semaine.

Pour autant, le BesAC a longtemps tenu la dragée haute à ses adversaires du soir, menant logiquement de 6 longueurs à la mi-temps (32-38). Même si la réussite (32 % seulement en 20 minutes) fuyait les mains bisontines, la bonne agressivité des joueurs de Laurent Kleefstra leur permettait d'obtenir 21 lancers à 80 % de réussite.

Le BesAC à court de rotations

La suite en revanche péchait pour les Bisontins vite à cours de rotations, surtout face à l'intensité défensive déployée par les Mustangs mulhousiens. Le BesAC éprouvait les pires difficultés à développer son jeu d'attaque et à trouver les bonnes positions de tirs. Voilà qui se traduisait par seulement 22 points inscrits en seconde période (11+11). Pas suffisamment pour compenser ou mieux les 39 points encaissés dans le même temps.

En seconde période, Mulhouse a progressivement fait la différence, peut-être un peu lourde cependant et a empoché le ticket de qualification pour les 32es de finale..

Au terme des débats, Laurent Kleefstra tenait à positiver, surtout vu le contexte : "Je trouve que 11 pts d'écart, c'est sévère. On a quand même montré, même amoindris, qu'on a été capables sur une mi-temps de rivaliser avec une top équipe du futur championnat.. On a fait un match défensivement abouti. En revanche, en deuxième mi-temps, on a plié offensivement face à l'intensité mulhousienne déployée et on a eu du mal à nous exprimer. Surtout lors du 3e quart. On a aussi perdu trop de balles : 22 qui nous ont fait encaisser 24 points. On a tous compris qu'on a encore besoin de travailler, de peaufiner nos systèmes,  mais aussi qu'il faut vite récupérer nos blessés".

Les marqueurs
Mulhouse :  Montout 17, Faulkner 15, Samoura 11, Eboh 8, Tanredu 6, Ilic86, Mukuna 4, Le Lann 2, Hyenne, Mané, Dembelé.
BesAC : Pouye 23, Cluysen 12, Nkombou 10, Jubenot 7, Thomas 6, Bronner 2, Hook, Eliezer.

basket-ball besAC coupe de france

Publié le 13 septembre à 09h17 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Sport

Sports : un premier nul rageant pour le FCSM et une défaite à domicile pour le GBDH

Le FCSM affrontait Caen vendredi 12 septembre pour la 6e journée de National et n'a pu éviter le nul au stade Bonal malgré une ouverture du score sochalienne. À Besançon, le GBDH n'a pas été en mesure de combler son retard au score et n'a pu éviter la défaite contre Pontault au palais des sports.

défaite FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball
Publié le 13 septembre à 09h36 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Sport

Sociochaux : nouvelle campagne à destination du centre de formation et un mur des supporters

Deux ans après le sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard, la campagne d’adhésion 2025-2026 de Sociochaux, l’association de supporters s’ouvre ce vendredi 12 septembre 2025. L’association invite à poser les premières pierres du FCSM de demain avec une campagne tournée à 100% vers le centre de formation du club.

Association sociochaux campagne de financement FC Sochaux-Montbéliard
Publié le 12 septembre à 16h06 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Sport

Sports : un soir de grandes premières pour le GBDH, le BesAC et le FC Sochaux-Montbéliard

En National, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Caen au stade Bonal pour le compte de la 6e journée de National tandis que le GBDH reçoit Pontaul-Combault au palais des sports de Besançon dans le cadre de la 2e journée de Proligue. Le BesAC quant à lui débutera officiellement sa saison par un premier tour de coupe de France à Mulhouse.

basket-ball besAC FC Sochaux-Montbéliard football GBDH hanbdall
Publié le 12 septembre à 15h03 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Sport

Zian Mouchet et Morgane Coston vainqueurs de la 4ème édition de La Transju’Cyclo

Le Français Zian Mouchet a remporté  dimanche 7 septembre 2025 la 4ème édition de La Transju’Cyclo disputée à Champagnole, au terme d’un parcours de 160 km et 2.000 mètres de dénivelé positif cumulé sur les routes du Jura et du Doubs. Les Français Simon Buttner et Maxence Janodet complètent le podium. Chez les femmes, victoire de la Française Morgane Coston. Jeannie Longo a terminé 3ème du 110km.

cyclisme jeannie longo transju'cyclo
Publié le 7 septembre à 16h30 par Alexane
Franche-Comté
Sport

Sports : Le GBDH lance sa saison à Cherbourg et une ambiance “coupe de France” pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue. 

FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball sport
Publié le 5 septembre à 10h26 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 16.02
couvert
le 13/09 à 09h00
Vent
3.23 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
87 %
 