Franche-Comté

Arc jurassien franco-suisse : le deuxième appel à projets transfrontaliers 2025 est lancé

Publié le 29/09/2025 - 17:30
Mis à jour le 29/09/2025 - 16:41

L’organisme de coopération transfrontalière Arcjurassien.org lance son deuxième appel à projets 2025 du "Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers" (FPPT). La date limite de dépôt est fixée au 15 novembre 2025.

Doté de CHF 100'000 (107 000 EUR), ce fonds vise à soutenir et développer les coopérations de proximité et à renforcer les liens entre les acteurs et les populations dans l’Arc jurassien franco-suisse.

À qui s’adresse ce fonds ?

Depuis son lancement en 2017, le FPPT a soutenu plus de 80 projets transfrontaliers favorisant le "vivre-ensemble" entre les populations suisse et française. Ce fonds s’adresse aux associations, collectivités et établissements scolaires de l’Arc jurassien désireux d’initier des coopérations transfrontalières dans divers domaines (culture, musique, rencontres, sport, éducation et jeunesse). Le soutien est ainsi proposé à un large panel de projets qui s’adressent directement à la population.

Les projets peuvent bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à CHF 10'000.- (10 700 EUR). Cette année, Arcjurassien.org a déjà cofinancé 11 projets transfrontaliers : cycle de formations thématiques pour les bergers, théâtre d’improvisation sur la thématique du gaspillage alimentaire ou encore découverte du patrimoine horloger pour le jeune public. Un résumé de l’ensemble des projets soutenus est disponible sur le site d’Arcjurassien.org.

Comment participer ?

Les demandes de subvention sont à transmettre d’ici le 15 novembre 2025 à l’adresse fppt@arcjurassien.org. Tous les documents utiles, y compris le formulaire de demande de subvention, sont à retrouver sur le site internet d’Arcjurassien.org (www.arcjurassien.org).

Allez + loin

arc jurassien franco-suisse économie suisse

Publié le 29 septembre à 17h30 par Hélène L.
