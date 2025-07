B lindy, l’association qui fait swinguer à Besançon !

Créée par Laetitia Dorbon et Fabien Martinez en 2016 à Besançon, l’association B Lindy a pour but de faire découvrir le Lindy Hop, cette danse festive pratiquée sur des musiques jazz swing des années 20 à 40. Si les cours ont principalement lieu en intérieur, l’association est également présente en ville, notamment au parc Micaud pour proposer des initiations et permettre aux membres de quitter les parquets pour se retrouver en plein air et danser dans un cadre public mais tout aussi festif.

Le Lindy Hop est "la danse qu’on dansait à Harlem, New York dans les années 20, 30" nous explique Fabien Martinez. C’est une danse "joyeuse qui offre beaucoup de liberté" et un brin de nostalgie lorsque l’on admire les vêtements "vintage" dont se parent certains danseurs. L’activité a également un caractère social fort. Par le biais de leur association, les membres espèrent ainsi "regrouper les gens" de manière à ce que "tout le monde s’amuse ensemble, danse avec tout le monde et passe un bon moment" résume Fabien.

Pour Cyrielle Roquelet, membre de l’association, il s’agit d’une danse de couple mais pas forcément au sens "un homme et une femme". L’essentiel "c’est qu’il y en ait un qui guide, et un qui suit" afin "de danser ensemble mais aussi de se faire rire l’un l’autre sur une musique très festive" poursuit-elle. À la différence des autres danses, le Lindy Hop peut également se danser en groupe lors de chorégraphies où les pas sont connus de chaque danseur mais également en solo. Une grande place est aussi laissée à l’improvisation, nous expliquent Cyrielle et Fabien dans notre vidéo.

Depuis qu’elle a été créée B Lindy attire un nombre d’adhérents qui ne fait qu’augmenter d’année en année. En 2025, ils étaient 190 personnes à prendre part à l’association. La mission des bénévoles expérimentés et passionnés qui la compose est de faire découvrir le Lindy Hop et d’embarquer les pratiquants dans l’univers du swing dans la joie et la bonne humeur.

Les cours ont lieu les lundis et mercredis soir à l’étoile sportive de Saint-Ferjeux. Les inscriptions pour les cours hebdomadaires de la saison 2025-2026 sont ouvertes. Il est possible de rencontrer les membres et de tester un cours avant de s’inscrire. Pour cela, rendez-vous les lundi 8 et mercredi 10 septembre 2025 à l’Étoile Sportive de Saint Ferjeux de 19h30 à 21h30.

Trois temps forts au cours de l'année

En plus des cours, trois temps forts rythment l’année au sein de l’association : deux stages Swingamor (3 et 4 octobre) et Hop’n spring (mai) qui proposent des cours en journée et une soirée festive avec des professeurs de renom et des groupes live. Et le stage Lindy Hop premiers pas (juin), qui est consacré aux débutants et permet d’apprendre les bases sur une journée. À cela s’ajoutent des soirées mensuelles dans les bars de la ville, des événements pendant l’été et une pratique swing toutes les semaines.

Toutes les personnes curieuses de découvrir l’activité sont invitées à contacter l’association et surtout à venir essayer car ici, "tout le monde est le bienvenue" déclarent en coeur Cyrielle et Fabien.

Infos +