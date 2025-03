Basket : le BesAC battu par Rennes

Après avoir été mené d'entrée 9-0, la troupe de Laurent Kleefstra a progressivement mis en place un basket comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Tout fonctionnait bien en défense comme en attaque avec de bonnes alternances entre jeu intérieur et jeu extérieur.

Les statistiques à la mi-temps étaient en ce sens significatives: 7/16 à 3 pts (43 %), 26 rebonds à 13 dont 10 offensifs, 7/8 aux lancers (87 %), Calvin Jubenot à 15 pts, Idrissa à 10, une évaluation de 60-37. Dans ce contexte, on avait même vu le BesAC très nettement en tête de la course avec une avance de 17 longueurs (29-46, 18e) pour un 35-48 à la pause.

Une deuxième partie de match qui tourne en faveur de Rennes

Et puis au retour des vestiaires, changement de décor ! Certes Rennes avait haussé son niveau d'intensité, mais aussi du côté bisontin, il y avait moins de gaz, moins de collectif, moins d'adresse. Tant et si bien que Rennes grignotait très vite son retard grâce notamment au tandem Bilong - Sclear (48 pts à deux).

En revanche côté comtois, c'était panne sèche avec un Ben Kovac totalement prisonnier de la défense adverse, un Calvin Jubenot et Idrissa Pouye, rayonnants lors des 20 premières minutes et bien moins en verve. Rennes repassait devant au tableau d'affichage (56-55) et même si le BesAC menait encore au terme du 3e quart-temps (58-60) et 65-67 à 2'51 du coup de sifflet final, on sentait bien que la dynamique avait changé de camp. Un tir primé de plus de Bilong, deux lancers de Sclear, un lay-up de Haidara et le tour était joué. Rennes était vainqueur et le BesAC battu.

Le prochain match est programmé le vendredi 4 mars. Ce sera le premier match retour de la Phase 2 contre Toulouse au gymnase des Montboucons. Sachant aussi que le BesAC à l'issue de son déplacement à Rennes et malgré la défaite garde toujours trois victoires d'avance sur le premier club relégable.

(Communiqué)