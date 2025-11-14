Vendredi 14 Novembre 2025
Besançon
Sport

BesAC : aller à Charleville ce vendredi soir

Publié le 14/11/2025 - 17:21
Mis à jour le 14/11/2025 - 17:21

Le BesAC jouera déjà ce vendredi 14 novembre l'avant-dernier match de la phase aller du championnat de Nationale 1. Avec à son compteur seulement deux victoires contre Metz et Salon de Provence. Sans doute pas à la hauteur de ce qui était attendu. 

© Comm'on by Tiffou
© Comm'on by Tiffou
  • Phase 1 - Match 12
  • A Charleville - Etoile Charleville - BesAC
  • Vendredi 14 novembre à 20h
  • Le groupe bisontin : Pouye, Bonner, Hanck (cap.), Eliezer-Vanerot, Cagnet, Hook, Bilau, Cluysen , Nkombou.
  • Coach : Laurent Kleefstra.
  • Assistant : Raphaël Pegeot.

Probablement la faute à une série de blessures qui est venue perturber le collectif depuis la mise à feu de cette saison en septembre dernier. Probablement aussi en partie la faute à une attente pas suffisamment satisfaite du rendement de l'ailier américain Fred Thomas.

Ce qui, après réflexion du coach Laurent Kleefstra et de la direction du club a conduit à prendre une décision radicale : une séparation en bonne et due forme entre le BesAC et l'ancien joueur du Havre et de Botafogo." Dans un souci de rééquilibrage de l'équipe, nous avons donc d'un commun accord mis fin à notre collaboration avec Fred Thomas. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière " explique Laurent Kleefstra qui poursuit  : "Le club étudie par conséquent les différentes possibilités afin de renforcer son effectif pour la suite de la saison ".

Tout faire pour enchainer

Mais, en attendant, la compétition continue et pendant que Fred Thomas prendra un vol en direction des States, le BesAC prendra la direction de Charleville pour y disputer un match déjà d'importance dans la perspective de la Phase 2 du championnat.

Face à un équipe qui ne compte qu'une seule victoire à son bilan et donc déjà en urgence absolue, on se doute que la tâche ne sera pas aisée, qui plus est dans une salle très supportrice qui peut vite se transformer en chaudron.. En comparaison, les deux équipes sont dans la même catégorie d'attaques avec 71,6 pts de moyenne au crédit de L'Etoile de Charleville et 71,7 à celui du BesAC.

En revanche, du côté des défenses,  le BesAC présente un avantage certain avec 75 points encaissés contre 86,6 par la formation ardennaise, ce qui la classe au dernier rang de la Poule dans ce secteur de jeu. Assurément un net avantage dont il faudra que Besançon sache prioritairement tirer parti. De même qu'il faudra s'appuyer sur la confiance acquise lors du dernier match victoire à la clef contre Salon de Provence.

Derrière un capitaine Quentin Hanck en regain de forme et donc d'impact sur le collectif, Il sera nécessaire d'aborder cette rencontre dans les Ardennes avec le même état d'esprit, la même envie, la même intensité, la même agressivité que contre les Provençaux vendredi dernier et ainsi tout faire pour signer une série de deux victoires.

(Communiqué du Besac)

