Besançon
Sport

BesAC : Calvin Jubenot blessé et remplacé par Josaphat Bilau

Publié le 29/10/2025 - 17:01
Mis à jour le 29/10/2025 - 17:03

Avant le match de cette fin de semaine à Saint-Vallier et avant un mois de novembre 2025 très chargé jusqu'à la trêve internationale (4 matches dont 3 à domicile), la direction du BesAC n'a pas tergiversé et a décidé de lancer une opération joker médical pour remplacer Calvin Jubenot pendant son absence des parquets.

Calvin Jubenot n'avait pu terminer le match victorieux contre Metz vendredi dernier, d'un coup tenaillé par une douleur à un mollet qui lui avait fait regagner le banc en boitillant Pris en main par le staff médical très réactif, il a passé des examens lundi, puis une IRM mardi avec ce verdict : double déchirure musculaire, l'une au mollet droit, l'autre au mollet gauche.

Ce qui va nécessiter un arrêt d'un mois. Après avoir étudié plusieurs profils obligatoirement français, le choix s'est vite porté sur Josaphat Bilau, 25 ans et 2,04m.

Passé par le Pôle France à l'INSEP ce qui constitue une belle référence sur sa carte de visite, il a ensuite traversé l'Atlantique avec à son actif quatre saisons en championnat NCAA : tout d'abord aux Wichita States Shockers (2020-2021), puis aux Rhode Island Rams (2021-2024). Ses stats sur sa dernière saison aux USA :  4,2 pts et 5,6 rebonds.

Recruté par Mulhouse à l'aube de la saison 2024-2025,  il a malheureusement souffert d'un genou et a dû se résoudre à vivre une saison blanche.

Depuis plus de deux mois et en attente d'un contrat, il s'entrainait avec Evreux (Elite 2, ex Pro B)) avec un certain... Ben Kovac qui a donné de bons renseignements à Laurent Kleeftras. Tout comme Franck Kuhn le coach de Mulhouse et Marc Namura, celui d'Evreux.

Espéré contre Saint-Vallier dès vendredi

" Tout d'abord, Josaphat correspond bien à notre philosophie développée au BesAC de faire confiance à de jeunes joueurs " commente Laurent Kleefstra qui souligne ensuite : "Josaphat peut jouer sur les deux postes, 4 et 5 et peut nous apporter au rebond et au tir à mi-distance. En défense, il sera dissuasif et sera un bon complément de Yannick Nkombou. Par ailleurs, il est tout à fait capable de s'inscrire vite dans l'identité de l'équipe ".

Josaphat Bilau, arrivé à Besançon mardi matin,  s'est entraîné dès l'après-midi avec ses nouveaux coéquipiers et a montré qu'il est physiquement en forme.

Son dossier complet de qualification a été envoyé à la FFBB. Plus qu'à attendre le retour de la FFBB avec l'espoir que Josaphat Bilau puisse jouer  son premier match officiel sous le maillot du BesAC, dès vendredi soir (20h30) dans la Drôme contre Saint-Vallier.

(Communiqué)

Publié le 29 octobre à 17h01 par Hélène L.
