Besançon : après avoir vendu de la drogue, il termine à la maison d'arrêt

Un homme de 33 ans a été interpellé le mardi 7 janvier 2026 à Besançon dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés vers 12h20 au 14, rue Léonard-de-Vinci, dans le quartier de Planoise.

Selon les informations communiquées par la police nationale, une patrouille de la police municipale avait auparavant mis en fuite plusieurs individus dans le secteur. Un peu plus tard, lors d’une opération de surveillance menée dans le hall d’un immeuble, les forces de l’ordre ont aperçu l’un des individus précédemment repérés sortir d’un ascenseur en possession d’un sachet contenant 0,5 gramme de cocaïne et 50 grammes de résine de cannabis. Il détenait également la somme de 150 euros.

L’homme a été interpellé puis présenté à un officier de police judiciaire, qui a décidé de son placement en garde à vue.

Au cours de son audition, le suspect a dans un premier temps déclaré avoir acquis les stupéfiants pour sa consommation personnelle. Il a ensuite reconnu avoir procédé à la vente de produits stupéfiants afin d’en tirer un bénéfice financier.

À l’issue de sa garde à vue, le 8 janvier 2026, il a été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il a été condamné à une peine de 13 mois d’incarcération à la maison d’arrêt de Besançon, assortie d’une interdiction de paraître dans le quartier de Planoise.