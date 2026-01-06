Besançon : deux interpellations dans une affaire de trafic de stupéfiants

Une opération menée par la Brigade anticriminalité (BAC) de Besançon a conduit à l’interpellation de deux hommes dans une affaire de trafic de produits stupéfiants, vendredi 3 janvier 2026, en début de soirée.

Vers 19h45, rue Lecourbe, les effectifs de la BAC, ayant connaissance de l’existence d’un point de vente de stupéfiants, ont mis en place une surveillance. Deux individus ont été identifiés comme vendeurs présumés. Les policiers les ont suivis et ont constaté une transaction dans un autre quartier de la ville.

Les deux hommes, âgés de 23 et 18 ans, ont ensuite remarqué la présence policière. Ils ont été contrôlés, et l’un d’eux a été trouvé en possession d’un gramme de cocaïne. Une perquisition a alors été effectuée, permettant la découverte de 48 grammes de cocaïne, 2 grammes de résine de cannabis ainsi que la somme de 410 euros en numéraire.

Les deux individus ont été placés en garde à vue. Lors de son audition, le plus jeune a reconnu les faits, indiquant qu’il conservait les stupéfiants à son domicile pour le compte de son ami. L’exploitation de son téléphone s’est révélée positive. De son côté, l’homme de 23 ans n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Direction la maison d'arrêt

Concernant les suites judiciaires, l’homme de 23 ans a vu sa garde à vue prendre fin le 5 janvier 2026. Il a été déféré à 16 heures en vue d’une comparution immédiate, puis conduit à la maison d’arrêt de Besançon.

Le plus jeune devra comparaître dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en juillet prochain, ainsi que devant le tribunal correctionnel sur convocation par officier de police judiciaire en septembre 2026.