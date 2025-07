Besançon : "La réponse à la canicule doit être politique" pour la France Insoumise

Suite aux décès d’un employé de chantier le 30 juin et d’ une personne SDF ce 1er juillet 2025 à Besançon, la France Insoumise a souhaité communiquer et apporter une "réponse politique" à la canicule.

Pour la France Insoumise, ces derniers épisodes caniculaires sont la "conséquence du réchauffement climatique dont les causes sont avant tout politiques" : "Les causes profondes sont à rechercher du côté du système capitaliste qui épuise les corps et le vivant, qui détruit notre écosystème", précise le parti souligne l’importance de "porter un plan d’urgence pour faire face tout de suite aux conséquences de la chaleur, mais aussi engager un plan pour assurer la bifurcation écologique de nos modes de production, de consommation, de mobilités…"

Une application nécessaire au niveau locale

Selon la France Insoumise Besançon, une ville doit être "résiliente et créer les conditions pour enrailler le processus tout en s’adaptant au réchauffement climatique" : "C’est d’ailleurs ce que nous défendrons dans le cadre des prochaines échéances municipales".

La France insoumise rappelle avoir présenté, en 2023, un plan d’urgence pour faire face à la canicule. "Hier, nous avons à nouveau présenté un plan d’urgence et de bifurcation écologique, qui prévoit notamment de :