Besançon
Faits Divers

Besançon : un homme en détention pour trafic de stupéfiants et violences sur policiers

Publié le 06/01/2026 - 10:54
Un homme de 36 ans a été interpellé vendredi 3 janvier 2026 en fin d’après-midi rue Léonard de Vinci, dans le quartier de Planoise à Besançon, dans le cadre d’une opération menée par la police nationale.

© Élodie R.
Les faits se sont déroulés vers 16h45, alors qu’un équipage de la Brigade spécialisée de terrain effectuait une surveillance sur réquisition du procureur de la République. Les policiers sont intervenus dans le cadre d’une enquête visant à identifier des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, dans ce secteur classé quartier de reconquête républicaine, connu pour des faits de vente de drogues.

Au cours de la surveillance, les fonctionnaires ont observé un individu effectuant des allers-retours entre un immeuble et la voie publique, entrant en contact avec plusieurs personnes et procédant à des échanges de type "main à main", laissant supposer une activité de vente de produits stupéfiants.

Ne pouvant contrôler les acheteurs sans compromettre leur discrétion, les policiers ont décidé d’intervenir directement sur le suspect, dans le hall du 14 rue Léonard-de-Vinci. À la vue des forces de l’ordre, l’homme a tenté de prendre la fuite en bousculant violemment les policiers, avant d’être rapidement maîtrisé. Il a ensuite tenté de porter un coup de poing aux fonctionnaires, qui sont parvenus à l’esquiver, selon les informations de la police.

En garde à vue

Lors de son interpellation, l’individu s’est rebellé en gesticulant afin d’empêcher son menottage. La palpation de sécurité a permis de découvrir sur lui la somme de 630 euros en numéraire ainsi que de petites quantités de résine de cannabis, d’herbe de cannabis et de cocaïne. Un téléphone portable a également été saisi. Il a été placé en garde à vue.

En cellule, l’homme a refusé de se soumettre à la pesée et au test contradictoire des produits stupéfiants. Ces opérations ont été réalisées ultérieurement, révélant les quantités suivantes : 147 grammes de résine de cannabis, 10 grammes d’herbe de cannabis et 26 grammes de cocaïne.

À l’issue de sa garde à vue, le 5 janvier 2026, l’individu a été présenté au tribunal judiciaire de Besançon. Placé en détention provisoire, il doit être jugé lors d’une comparution différée prévue en février 2026. Il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de cette audience.

Publié le 6 janvier à 10h54
Faits Divers

Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour “accompagner les familles françaises”

Le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier 2026 une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Crans-Montana enquête incendie parquet suisse
Publié le 6 janvier à 08h18 par Elodie Retrouvey
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

bar discothèque incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 5 janvier à 14h29 par Alexane
France
Faits Divers Société

Après Crans-Montana, l’hôtellerie-restauration réclame une sécurité renforcée

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) réclame "le renforcement et l'harmonisation des exigences de sécurité" applicables aux établissements de nuit en France, après l'incendie en Suisse du bar de Crans-Montana, selon un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, consulté samedi 3 janvier 2026 par l'AFP.

bar Crans-Montana discothèque explosion suisse
Publié le 3 janvier à 17h12 par Hélène L.

