Vendredi 22 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Montbéliard
Sport

Boris Moltenis quitte le FC Sochaux pour la Sociedad Déportiva Ponferradina

Publié le 22/08/2025 - 08:33
Mis à jour le 22/08/2025 - 08:25

Le FCSM a annoncé le départ du défenseur Boris Moltenis le 21 août 2025 en direction du club de troisième division espagnole la Sociedad Deportiva Ponferradina. 

© FCSM
© FCSM

Ce "pur produit de la formation sochalienne et enfant de la région va découvrir un nouveau championnat dans sa carrière" commente d’emblée la direction du club dans son communiqué. 

Arrivé à 15 ans au centre de formation du FCSM, le défenseur a alors gravi les échelons jusqu’à intégrer le groupe professionnel à l’été 2018 où il effectue ses débuts en Ligue 2 le 20 octobre de la même année avant de signer son premier contrat professionnel.

Lors de la saison 2018/2019, il apporte sa contribution dans une lutte difficile pour le maintien mais est victime d’une rupture du ligament croisé à l’été 2019 et est éloigné des terrains un an. 

En juillet 2021, Boris Moltenis quitte le FCSM pour rejoindre l’US Boulogne Côte d’Opale, puis s’engage en août 2022 avec le Wisla Cracovie, en deuxième division polonaise. En Pologne, Boris s’illustre avec 22 matches disputés, 4 buts et 3 passes décisives. Ses performances lui ouvrent ensuite les portes du SC Austria Lustenau, en première division autrichienne, à l’été 2023.

De retour au FCSM lors de l’hiver 2023, le défenseur belfortain retrouve sa maison et participe à 34 rencontres de National avec trois buts au compteur.

Aujourd’hui, le défenseur va poursuivre sa carrière en Espagne, "tout en portant fièrement l’héritage de la formation sochalienne", indique la direction du club qui souhaite beaucoup de réussite au joueur "pour ce nouveau défi à la Sociedad Deportiva Ponferradina".

FC Sochaux-Montbéliard football transfert

Publié le 22 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Evénements Sport

Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

La deuxième édition de Tout Besançon vole se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 août 2025 à port Douvot, à Besançon. L’événement, organisé par l’association Besançon Vol Libre, propose un programme élargi, gratuit et accessible à tous, avec pour ambition de faire découvrir et partager les disciplines du vol libre dans une ambiance conviviale. Pour mener cet évènement à bien, un appel à bénévoles est lancé…

baptême de l'air biplace parapente tout besancon vole
Publié le 17 aout à 11h30 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 15.76
peu nuageux
le 22/08 à 09h00
Vent
2.01 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
90 %
 