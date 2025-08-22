Boris Moltenis quitte le FC Sochaux pour la Sociedad Déportiva Ponferradina

Le FCSM a annoncé le départ du défenseur Boris Moltenis le 21 août 2025 en direction du club de troisième division espagnole la Sociedad Deportiva Ponferradina.

Ce "pur produit de la formation sochalienne et enfant de la région va découvrir un nouveau championnat dans sa carrière" commente d’emblée la direction du club dans son communiqué.

Arrivé à 15 ans au centre de formation du FCSM, le défenseur a alors gravi les échelons jusqu’à intégrer le groupe professionnel à l’été 2018 où il effectue ses débuts en Ligue 2 le 20 octobre de la même année avant de signer son premier contrat professionnel.

Lors de la saison 2018/2019, il apporte sa contribution dans une lutte difficile pour le maintien mais est victime d’une rupture du ligament croisé à l’été 2019 et est éloigné des terrains un an.

En juillet 2021, Boris Moltenis quitte le FCSM pour rejoindre l’US Boulogne Côte d’Opale, puis s’engage en août 2022 avec le Wisla Cracovie, en deuxième division polonaise. En Pologne, Boris s’illustre avec 22 matches disputés, 4 buts et 3 passes décisives. Ses performances lui ouvrent ensuite les portes du SC Austria Lustenau, en première division autrichienne, à l’été 2023.

De retour au FCSM lors de l’hiver 2023, le défenseur belfortain retrouve sa maison et participe à 34 rencontres de National avec trois buts au compteur.

Aujourd’hui, le défenseur va poursuivre sa carrière en Espagne, "tout en portant fièrement l’héritage de la formation sochalienne", indique la direction du club qui souhaite beaucoup de réussite au joueur "pour ce nouveau défi à la Sociedad Deportiva Ponferradina".