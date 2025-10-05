Ça ne passe toujours pas pour le BesAC

Le bilan de ce début de saison est dur, sévère : quatre matches pour autant de défaites. Le BesAC n'est donc pas parvenu à débloquer son compteur avec ce nouveau revers concédé samedi 4 octobre 2025 sur le parquet du Palais des sports de Besançon. Au terme de cette quatrième journée de championnat, le BesAC occupe donc la dernière place du classement à égalité avec Salon-de-Provence, Charleville et Metz.

Nationale 1 : A Besançon, Boulogne/mer bat BesAC 83-74 (19-14, 24-33, 25-16, 15-11)

Très vite on a compris que Boulogne avait des atouts à faire valoir face à un BesAC plutôt emprunté, timide, en manque de confiance. Avec un écart de neuf longueurs (7-16), malgré tout partiellement compensé au terme du 1e quart-temps (14-19).

Le BesAC reprenait des couleurs et luttait cette fois les yeux dans les yeux avec son adversaire maritime. Ce qui lui permettait d'atteindre la mi-temps avec un break de 4 points (47-43), porté à 6 (49-43) dès le retour des vestiaires.

Mais en laissant deux rebonds aux Boulonnais et des positions de tir plutôt avantageuses, le BesAC se faisait rejoindre avant d'entamer un mano a mano qui laissait espérer de peut-être voir le vent tourner favorablement. Mais s'il a tourné, il ne l'a pas fait dans le bon sens, gonflant les voiles de Boulogne qui refaisait la course en tête, s'offrait un delta de 10 points (67-77) avec un score final de 74-83. Dans les travées du Palais des sports, c'était une nouvelle déception.

Des temps forts pas assez longs

Laurent Kleefstra n'avait forcément pas encore le ton des bons soirs : "On a eu un départ un peu poussif. Après on a été dans le match avec au bout du compte en gestion, de bons chiffres : seulement 10 balles perdues et 20 passes décisives. En revanche, au rebond, on a encore péché et surtout on a laissé à l'adversaire 12 rebonds offensifs. C'est trop, beaucoup trop. On leur laisse ainsi 12 points sur 2e chance".

Le coach bisontin ne manquait pas aussi de vanter la qualité de l'adversaire du soir : "Boulogne est vraiment une bonne équipe. Il y a du talent et du danger partout avec une belle réussite à 3 points : 12 sur 28 à 42,9 %. De notre côté, il faut qu'on arrive à plus pousser sur nos temps forts et à les allonger, à donc mettre plus d'intensité plus longtemps". Avec cette note d'espoir : "Malgré tout, une fois de plus on n'est pas loin" .

Le BesAC va donc cette semaine encore devoir travailler pour améliorer les points de détails qui finissent par lui être préjudiciables. Un déplacement très difficile attend le BesAC vendredi prochain 10 septembre à Lyon SO qui après trois victoires de suite a nettement subi sur les bords du Rhône la loi du Havre (54-74) et aura donc soif de revanche.

Les marqueurs

BesAC : Pouye 15, Cluysen 15, Nkombou 12, Thomas 9, Jubenot 7, Eliezer-Vanerot 6, Bronner 6, Hook 4

Boulogne/mer : Kebe 19, Sobel 14, Barnes 12, Hannequin 11, Hyacinthe 8, Cadiau 7, Eyoum 5, Mayaki 4, Aygalenq 3, Maury