Chat perdu à Besançon : avez-vous vu Mia ?

Tiziana, maîtresse de Mia, une chatte noire, se sent dévastée suite à la perte de son animal de compagnie et emploie tous les moyens pour la retrouver depuis le 27 juillet 2025, dans le quartier Saint-Claude à Besançon.

Depuis trois semaines, la petite Mia est recherchée tous les jours en vain par sa propriétaire. La minette a disparu dans le quartier Saint-Claude de la ville depuis le 27 juillet 2025.

D'après sa propriétaire, elle est toute noire avec quelques poils blancs dans le cou, âgée de 1 an et très mince avec les yeux jaunes. L'animal est également pucé et stérilisé, il peut donc être conduit chez un vétérinaire, qui grâce à l'identification de sa puce, pourra retrouver trace de son propriétaire.

"Cette chatte est vraiment importante pour moi, elle est mon rayon de soleil" nous confie Tiziana qui met tout en oeuvre pour retrouver l'animal. Mais à ce jour, ni "les kilomètres effectués à pied, les affiches, ni les mots dans les boîtes aux lettres ou sur les voitures" n'ont permis de la retrouver. Annonces qui circulent sur internet, pendule, SPA, fourrière, associations ou encore personnes qui nourrissent les chats errants, la maîtresse de Mia a tout tenté pour retrouver sa minette. Elle s'est même heurtée à quelques "escrocs" qui ont tenté de lui soutirer de l'argent car "les "brouteurs" pour les pertes d'animaux existent malheureusement", précise-t-elle après avoir subi un "ascenseur émotionnel" insupportable.

Si vous avez aperçu ou si vous avez recueilli Mia, vous êtes invité(e) à contacter sa propriétaire par Facebook (Cats Zou) ou par téléphone au 06 27 48 06 41.