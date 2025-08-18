Lundi 18 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Chat perdu à Besançon : avez-vous vu Mia ?

Publié le 18/08/2025 - 11:20
Mis à jour le 18/08/2025 - 11:20

Tiziana, maîtresse de Mia, une chatte noire, se sent dévastée suite à la perte de son animal de compagnie et emploie tous les moyens pour la retrouver depuis le 27 juillet 2025, dans le quartier Saint-Claude à Besançon.

© DR
© DR
1/2 - © DR
2/2 - © DR

Depuis trois semaines, la petite Mia est recherchée tous les jours en vain par sa propriétaire. La minette a disparu dans le quartier Saint-Claude de la ville depuis le 27 juillet 2025.

D'après sa propriétaire, elle est toute noire avec quelques poils blancs dans le cou, âgée de 1 an et très mince avec les yeux jaunes. L'animal est également pucé et stérilisé, il peut donc être conduit chez un vétérinaire, qui grâce à l'identification de sa puce, pourra retrouver trace de son propriétaire.

"Cette chatte est vraiment importante pour moi, elle est mon rayon de soleil" nous confie Tiziana qui met tout en oeuvre pour retrouver l'animal. Mais à ce jour, ni "les kilomètres effectués à pied, les affiches, ni les mots dans les boîtes aux lettres ou sur les voitures" n'ont permis de la retrouver. Annonces qui circulent sur internet, pendule, SPA, fourrière, associations ou encore personnes qui nourrissent les chats errants, la maîtresse de Mia a tout tenté pour retrouver sa minette. Elle s'est même heurtée à quelques "escrocs" qui ont tenté de lui soutirer de l'argent car "les "brouteurs" pour les pertes d'animaux existent malheureusement", précise-t-elle après avoir subi un "ascenseur émotionnel" insupportable.

© DR

Si vous avez aperçu ou si vous avez recueilli Mia, vous êtes invité(e) à contacter sa propriétaire par Facebook (Cats Zou) ou par téléphone au 06 27 48 06 41.

chat perdu

Publié le 18 aout à 11h20 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Offre d'emploi : la Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 25.49
ciel dégagé
le 18/08 à 12h00
Vent
1.65 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
52 %
 