De la limonade Rième à une fabrication de cancoillotte au Mexique, un Franc-Comtois répertorie les influences franc-comtoises dans le monde

Après son premier ouvrage consacré au "Top 50 des gags et des gaffes de nos ancêtres comtois", Anthony Soares, doctorat en histoire à l’université Maris et Louis Pasteur vient de sortir un second ouvrage aux éditions Cêtre consacré au rayonnement de la Franche-Comté dans le monde. Grâce à ses nombreux voyages, l’auteur, au fil des 130 pages de son livre, propose de découvrir une partie de ce qu'il est aujourd'hui possible de trouver de franc-comtois à l’étranger.

Avec La Franche-Comté dans le monde, Anthony Soares s’est penché sur le rayonnement de la région à l’étranger. L’auteur âgé de 27 ans est un amoureux de sa Franche-Comté natale et s’attache ains à en valoriser l’histoire et le patrimoine dans son dernier ouvrage.

Véritable globe-trotter, Anthony Soares a visité une cinquantaine de pays ces dernières années. Lors de ses voyages, il a recensé ce qu’il est aujourd’hui possible, fréquent ou étonnant, de trouver de franc-comtois en dehors de la France. Quelques incontournables, agrémentés de découvertes pittoresques, permettront aux plus connaisseurs d’en apprendre davantage sur la Franche-Comté, tandis que les moins initiés trouveront ici des éléments indispensables sur cette belle région.

"Dépaysant et non exhaustif", ce livre porte sur "une partie de la culture comtoise, son influence et sa capacité d’attraction" explique l’auteur qui ajoute que ce travail est également "un appel aux Francs-Comtois à mesurer la richesse de leur histoire et de leurs spécificités".

Résumé

Par ses hommes illustres, son histoire, ses produits de qualité et ses savoir-faire, les Francs-Comtois ont conquis le monde. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ignorent que la culture comtoise rayonne à l’échelle internationale. États-Unis, Japon, Iran… La Franche-Comté est représentée aux quatre coins de la planète. Certes, peut-être moins que d’autres régions françaises. Nous n’avons ni le champagne, ni la tour Eiffel ; mais nous avons la cancoillotte et Louis Pasteur !

Du comté vendu au Danemark aux tableaux du jurassien Auguste Pointelin conservés au Japon, ce livre d’environ 130 pages composé de 14 chapitres offre un panorama de quelques atouts de la Franche-Comté.