Départs en vacances : près de 60 % des Français négligent les contrôles essentiels

Alors que l’été s’achève, une étude menée par Mobil1 auprès de 2 000 Français au début du mois de juillet 2025 révèle que près de trois Français sur cinq omettent de réaliser les vérifications nécessaires avant de prendre la route. Ce constat est particulièrement marquant chez les jeunes conducteurs.

En effet, l’étude révèle que 59% des français n’effectuent pas les contrôles essentiels sur leur véhicule. À la place, ils privilégient des éléments tels que les bagages (54 %), l’itinéraire (43 %) et les rafraîchissements (42 %). Parmi les 17-34 ans, 24 % se préoccupent de l’anticipation des divertissements, contre seulement 10 % des conducteurs âgés de 55 ans et plus.

Une méconnaissance des contrôles essentiels, surtout chez les jeunes

Avant de partir en vacances, les Français se concentrent principalement sur la pression des pneus (74 %) et le niveau d’essence (64 %). Les jeunes conducteurs sont moins assidus que leurs aînés, puisque seulement 44% effectuent un contrôle de la pression de leurs pneus, contre 84% chez les baby-boomers.

Par ailleurs, 80 % des Français avouent ne jamais réaliser de vérifications mensuelles sur leur véhicule, dont 19 % ne savent pas quoi contrôler. Près de 41 % des conducteurs ne reconnaissent pas que le voyant d’alerte de la pression d’huile indique un besoin de vérification, un chiffre qui atteint 69 % chez les 17-24 ans.

Les conseils avant de prendre la route

Pour aider les conducteurs à mieux préparer leur voyage et entretenir leur véhicule, l’entreprise propose plusieurs recommandations :

Vérifier régulièrement son véhicule tout au long du trajet, notamment le niveau d’huile moteur

Contrôler la pression des pneus au moins une fois par mois.

S’assurer de l’état de la batterie tous les six mois.

Vérifier le bon fonctionnement des feux, essentiel pour la sécurité, sous peine d’amende.

Surveiller le niveau d’essence, car circuler à vide peut endommager les composants du moteur.

Ne pas oublier les éléments essentiels : kit de réparation d’urgence, veste de haute visibilité, informations sur l’assurance et un téléphone chargé pour toute assistance.

Infos +

Méthodologie : cette étude a été réalisée entre le 2 et le 7 juillet 2025 par Censuwide, sur un échantillon de 2000 français âgés de 17 ans et plus.