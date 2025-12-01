Deux jeunes tireurs du Besançon Racing club escrime se distinguent

Le Besançon Racing club escrime a partagé les récents bons résultats de Soren Pouchoy victorieux dimanche 30 novembre 2025 à Besançon et de Paolo Longo sélectionné pour une épreuve internationale.

Soren Pouchoy (Besançon R.C) s'est imposé dimanche à Besançon lors de la première épreuve sélective aux championnats de France de fleuret catégorie moins de 15 ans. Ses camarades de club Paul Lacaze et Xavier de Montecler s'inclinent en 8ème de finale. À l'épée, Sebastiano Cagninelli s'incline également en 8ème de finale.

Paolo Longo sélectionné à la coupe Européenne de fleuret

Paolo Longo a été qualifié par la Fédération française d'escrime pour la coupe Européenne de fleuret catégorie moins de 17 ans se déroulant à Cabriès vendredi 5 décembre 2025. Cette épreuve regroupera 235 tireurs appartenant à 29 nations différentes.

Paolo, M17 première année, a obtenu cette première sélection dans un groupe France grâce à sa 25e place arrachée lors de l'épreuve nationale de Paris au mois d'octobre dernier. Si l'épreuve de Cabriès fait partie du parcours de sélection aux championnats d'Europe et du Monde catégorie moins de 17 ans, il s'agira pour le jeune tireur de faire avant tout connaissance avec le niveau international et de prendre un maximum d'expérience lors de cette épreuve.