France

DPE : la réforme en faveur de l'électricité effective au 1er janvier 2026

Publié le 28/08/2025 - 09:30
Mis à jour le 28/08/2025 - 09:30

La réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui sera plus favorable aux chauffages électriques, entrera en vigueur le 1er janvier 2026, selon un arrêté paru mardi au Journal officiel.

© Alexane Alfaro
Le Premier ministre avait annoncé le 9 juillet cette nouvelle modification du DPE, principal outil de la rénovation - énergétique des bâtiments, une mesure qui devrait faire sortir de la catégorie de passoire énergétique 850.000 habitations, sur les 5,8 millions de logements classés F ou G au DPE, selon le gouvernement.

Concrètement, la mesure modifie le coefficient de conversion de l'électricité, qui sert à calculer l'énergie réellement consommée, qui va changer, pour passer de 2,3 actuellement à 1,9. Le gaz naturel bénéficie d'un coefficient de 1, plus avantageux que l'électricité.

  • L'arrêté publié mardi confirme le passage de 2,3 à 1,9 pour l'électricité et indique une "entrée en vigueur: 1er janvier 2026".

Une actualisation possible gratuitement

L'actualisation d'un DPE existant sera possible gratuitement via la plateforme de l'Agence de l'environnement (Ademe), sans faire appel à nouveau à un diagnostiqueur, avait indiqué en juillet le ministère chargé du Logement.

Une disposition que confirme l'arrêté, qui indique qu'il sera possible "de télécharger gratuitement une attestation de changement d'étiquette pour les anciens DPE et audits concernés, via l'observatoire de l'Ademe". La bascule pourra permettre de gagner au maximum un cran sur l'échelle de notes, qui va de A (la meilleure) à G (la plus médiocre).

Matignon avait affirmé vouloir "corriger une inégalité de traitement pénalisant jusqu'ici les logements chauffés à l'électricité", pourtant moins émettrice de CO2, notamment grâce au nucléaire.

La mesure avait été mal accueillie par plusieurs associations de consommateurs, certaines y voyant une réforme "arbitraire", qui affaiblit le dispositif du DPE destiné à accélérer la rénovation des logements, pénalisant ainsi les locataires, souvent précaires, de passoires thermiques. A l'inverse, des fédérations de professionnels de l'immobilier ont salué cette mesure qui maintient dans le parc locatif des logements qui devaient en sortir.

Cette évolution du DPE encouragera aussi "les propriétaires à remplacer leur chaudière fossile par une pompe à chaleur", utilisant l'électricité, et "favorisera un ciblage plus efficace des aides à la rénovation énergétique", a précisé mardi soir le gouvernement dans un communiqué.

Cette révision "envoie un signal fort en faveur de l'électrification des logements et de la sortie des chaudières fossiles", a déclaré la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, citée dans le texte.

(Source AFP)

Publié le 28 aout à 09h30 par Hélène L.
