Du fioul retrouvé dans un étang à Saint-Julien-lès-Montbéliard

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers midi le 1er janvier 2026 suite à une pollution constatée dans un étang à Saint-Julien-lès-Montbéliard.

Lors de la reconnaissance, la présence de fioul domestique a été détectée dans l’étang des Princes. Les équipes spécialisées en risques chimiques ont installé des boudins absorbants au niveau d’un déversoir d’eaux pluviales afin de contenir la pollution.

Aucun poisson mort n’a été recensé. Les investigations ont permis d’identifier l’origine de la pollution, provenant de la cuve enterrée d’une habitation.

Les services de Véolia ont été chargés de l’obturation de la conduite d’eau pluviale ainsi que de la mise en place de boudins absorbants complémentaires.