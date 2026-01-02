Vendredi 2 Janvier 2026
Alerte Témoin
Saint-Julien-lès-Montbéliard
Faits Divers

Du fioul retrouvé dans un étang à Saint-Julien-lès-Montbéliard

Publié le 02/01/2026 - 10:52
Mis à jour le 02/01/2026 - 10:52

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers midi le 1er janvier 2026 suite à une pollution constatée dans un étang à Saint-Julien-lès-Montbéliard.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lors de la reconnaissance, la présence de fioul domestique a été détectée dans l’étang des Princes. Les équipes spécialisées en risques chimiques ont installé des boudins absorbants au niveau d’un déversoir d’eaux pluviales afin de contenir la pollution.

Aucun poisson mort n’a été recensé. Les investigations ont permis d’identifier l’origine de la pollution, provenant de la cuve enterrée d’une habitation.

Les services de Véolia ont été chargés de l’obturation de la conduite d’eau pluviale ainsi que de la mise en place de boudins absorbants complémentaires.

pompiers

Publié le 2 janvier à 10h52 par Hélène L.
Faits Divers

Sondage

