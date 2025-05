Elles vendaient de la drogue depuis leur voiture près de la gare de Besançon

Le véhicule était surveillé depuis plusieurs jours par les forces de l’ordre. Il était occupé par des femmes qui procédaient à des livraisons de produits stupéfiants en mode "Uber".

De passage rue de l’industrie à Besançon, les policiers ont constaté que ledit véhicule, qui était occupé par trois jeunes femmes, s’immobilisait en stationnement. C’est alors qu'une femme de 21 ans s’est présentée devant la voiture et qu’un échange de main à main a été effectué. Il s’est avéré qu’elle avait acheté de la résine de cannabis en passant commande sur le réseau social Télégram.

Les jeunes femmes présentes dans le véhicule ont également été interpellées. La conductrice et une des passagère ont reconnu vendre des stupéfiants pour arrondir leur fin de mois. La passagère arrière a indiqué qu’elle n’avait "aucun lien avec la vente" et qu’elle avait été prise en voiture quelques minutes avant.

La perquisition de la voiture a permis la découverte de 420 euros en billets de 10, 20 et 50 euros. La conductrice et la passagère avant et l’acheteuse seront présentées le 25 mars 2026 au parquet de Besançon tandis que la passagère arrière le sera le 16 juillet 2025.