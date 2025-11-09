En images - Le gala du Local boxe club samedi soir à Besançon

Pas moins de 27 combats amateurs se sont déroulés samedi dès 16h00 ainsi qu'un combat professionnel pour terminer la gala organisé par le Local boxe.
Publié le 09/11/2025 - 12:20
Mis à jour le 09/11/2025 - 14:08
Près de 700 spectatrices et spectateurs sont venu(e)s soutenir et encourager les boxeurs venus de Besançon et d'ailleurs pour les 28 combats de boxe anglaise du programme samedi 8 novembre 2025 au grand Kursaal.
Le BesAC s'est offert un grand bol d'oxygène vendredi 7 novembre sur le parquet du Palais des sports de Besançon en dominant nettement Salon de Provence et en signant ainsi sa seconde victoire depuis le début de saison.
Le programme sportif sera riche pour ce week-end des 7 et 8 novembre 2025 en Franche-Comté. On fait le point sur les rencontres majeures à suivre.
À ce stade du championnat, soit à presque mi-chemin des matches aller, le BesAC est à la traîne avec seulement une victoire acquise en 10 matches. Seuls Metz et Charleville ont un parcours aussi peu prolifique. Il est temps pour le BesAC de réagir et cela devra commencer dès vendredi 7 novembre face à Salon-de-Provence à 20h au palais des sports de Besançon.
À la veille du conseil communautaire, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole (GBM) et Gilles Ory, vice-président en charge des Sports et des Équipements sportifs, ont présenté ce mercredi 5 novembre, les conclusions de l’étude de faisabilité d’un nouvel équipement sportif multisports, intégrant un vélodrome couvert dans la zac de Témis à Besançon, menée par le bureau d’études Corps d'Etats Techniques (CET).
Pour la deuxième fois consécutive, Besançon obtient le label “Ville Active & Sportive” au niveau 4 lauriers, la plus haute distinction du Conseil national des Villes actives et sportives (CNVAS), sous le haut patronage du ministère des Sports et avec le soutien de l’Agence nationale du Sport.
Neuvième défaite en dix matches ! Le BesAC n'a donc pas réussi à relever la tête et à battre, devant son public mardi 4 novembre, Berck qui a ainsi aligné sa 4e victoire d'affilée. Cette équipe nordiste, à vrai dire, n'a jamais tremblé et a dominé les débats du début à la fin, infligeant au BesAC son plus lourd revers depuis le début de saison.
Assurément ce mois de novembre sera d'importance pour le BesAC impérativement à la recherche de victoires. Lors de ces trois prochaines semaines et avant la trêve internationale, quatre matches sont programmés dont trois à domicile, sachant que rien ne sera facile, rien ne sera donné dans ce championnat impitoyable. Pour commencer cette série de quatre, le BesAC reçoit ce mardi 4 novembre Berck, une équipe qui reste sur trois victoires consécutives et qui parait donc avoir trouvé un régime de croisière plutôt conquérant..
Le sélectionneur de l’équipe de France féminine de handball a dévoilé vendredi dernier la liste des 20 joueuses retenues pour le Tournoi de France aux Stades de Flandres de Dunkerque du 21 au 23 novembre 2025. Parmi les sélectionnées, Sébastien Gardillou a fait appel à la Bisontine Sabrina Zazaï-Ozil.
Le BesAC n'a pu confirmer ce vendredi 31 octobre 2025 son excellente prestation de la semaine précédente contre Metz. Il est vrai que Saint-Vallier est d'un tout autre calibre que l'adversaire lorrain d'il y a sept jours.
Privé de Calvin Jubenot, blessé, le BesAC espère néanmoins enchainé un second succès dans ce championnat National dès ce vendredi 31 octobre à Saint-Vallier.
Avant le match de cette fin de semaine à Saint-Vallier et avant un mois de novembre 2025 très chargé jusqu'à la trêve internationale (4 matches dont 3 à domicile), la direction du BesAC n'a pas tergiversé et a décidé de lancer une opération joker médical pour remplacer Calvin Jubenot pendant son absence des parquets.
Lors du week-end du 24 au 26 octobre 2025, six jeunes joueurs du Volant Bisontin se sont rendus au Luxembourg pour le tournoi international jeune U11-U13-U15. Deux d’entre eux ont réalisé des performances notables.
Les deux équipes premières du club de badminton le Volant bisontin ont donné leur maximum à domicile devant leur public les 25 et 26 octobre 2025.
