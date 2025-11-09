Dimanche 9 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Sport

En images - Le gala du Local boxe club samedi soir à Besançon

Publié le 09/11/2025 - 12:20
Mis à jour le 09/11/2025 - 14:08

Près de 700 spectatrices et spectateurs sont venu(e)s soutenir et encourager les boxeurs venus de Besançon et d'ailleurs pour les 28 combats de boxe anglaise du programme samedi 8 novembre 2025 au grand Kursaal.

© Alexane Alfaro
Morrade Hakkar © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/14 - © Alexane Alfaro
2/14 - Morrade Hakkar © Alexane Alfaro
3/14 - © Alexane Alfaro
4/14 - © Alexane Alfaro
5/14 - © Alexane Alfaro
6/14 - © Alexane Alfaro
7/14 - © Alexane Alfaro
8/14 - © Alexane Alfaro
9/14 - © Alexane Alfaro
10/14 - © Alexane Alfaro
11/14 - © Alexane Alfaro
12/14 - © Alexane Alfaro
13/14 - © Alexane Alfaro
14/14 - © Alexane Alfaro

Pas moins de 27 combats amateurs se sont déroulés samedi dès 16h00 ainsi qu'un combat professionnel pour terminer la gala organisé par le Local boxe.

  • SMCI et maCommune.info étaient partenaires de l'évènement

boxe combat grand kursaal local boxe club

Publié le 9 novembre à 12h20 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Réaction attendue pour le BesAC ce vendredi au palais des sports

À ce stade du championnat, soit à presque mi-chemin des matches aller, le BesAC est à la traîne avec seulement une victoire acquise en 10 matches. Seuls Metz et Charleville ont un parcours aussi peu prolifique. Il est temps pour le BesAC de réagir et cela devra commencer dès vendredi 7 novembre face à Salon-de-Provence à 20h au palais des sports de Besançon.  

basket-ball besAC National 1
Publié le 6 novembre à 15h19 par Macommune.info
Besançon
Sport Vie locale

Besançon : bientôt un vélodrome à Témis ?

À la veille du conseil communautaire, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole (GBM) et Gilles Ory, vice-président en charge des Sports et des Équipements sportifs, ont présenté ce mercredi 5 novembre, les conclusions de l’étude de faisabilité d’un nouvel équipement sportif multisports, intégrant un vélodrome couvert dans la zac de Témis à Besançon, menée par le bureau d’études Corps d'Etats Techniques (CET).

anne vignot bmx cyclisme gilles ory vélodrome vtt
Publié le 5 novembre à 18h20 par Alexane
Besançon
Sport Vie locale

Besançon de nouveau labellisée “Ville Active & Sportive”

Pour la deuxième fois consécutive, Besançon obtient le label “Ville Active & Sportive” au niveau 4 lauriers, la plus haute distinction du Conseil national des Villes actives et sportives (CNVAS), sous le haut patronage du ministère des Sports et avec le soutien de l’Agence nationale du Sport.

association sportive distinction grandes heures nature récompense sport
Publié le 5 novembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Sport

Basket : un pâle BesAC lourdement battu par Berck !

Neuvième défaite en dix matches ! Le BesAC n'a donc pas réussi à relever la tête et à battre, devant son public mardi 4 novembre, Berck qui a ainsi aligné sa 4e victoire d'affilée. Cette équipe nordiste, à vrai dire, n'a jamais tremblé et a dominé les débats du début à la fin, infligeant au BesAC son plus lourd revers depuis le début de saison.

basket besAC
Publié le 5 novembre à 08h56 par Macommune.info
Besançon
Sport

Basket : le BesAC n’a pas le choix et doit gagner ce soir !

Assurément ce mois de novembre sera d'importance pour le BesAC impérativement à la recherche de victoires. Lors de ces trois prochaines semaines et avant la trêve internationale, quatre matches sont programmés dont trois à domicile, sachant que rien ne sera facile, rien ne sera donné dans ce championnat impitoyable. Pour commencer cette série de quatre, le BesAC reçoit ce mardi 4 novembre Berck, une équipe qui reste sur trois victoires consécutives et qui parait donc avoir trouvé un régime de croisière plutôt conquérant..

basket besAC compétition palais des sports
Publié le 4 novembre à 15h45 par Macommune.info
Besançon
Sport

Une première sélection en équipe de France pour Sabrina Zazaï-Ozil

Le sélectionneur de l’équipe de France féminine de handball a dévoilé vendredi dernier la liste des 20 joueuses retenues pour le Tournoi de France aux Stades de Flandres de Dunkerque du 21 au 23 novembre 2025. Parmi les sélectionnées, Sébastien Gardillou a fait appel à la Bisontine Sabrina Zazaï-Ozil. 

équipe de france esbf handball Sabrina Zazaï sélection
Publié le 3 novembre à 11h25 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Le BesAC rechute à Saint-Vallier…

Le BesAC n'a pu confirmer ce vendredi 31 octobre 2025 son excellente prestation de la semaine précédente contre Metz. Il est vrai que Saint-Vallier est d'un tout autre calibre que l'adversaire lorrain d'il y a sept jours. 

basket besAC
Publié le 1 novembre à 09h09 par Hélène L.
Besançon
Sport

BesAC : Calvin Jubenot blessé et remplacé par Josaphat Bilau

Avant le match de cette fin de semaine à Saint-Vallier et avant un mois de novembre 2025 très chargé jusqu'à la trêve internationale (4 matches dont 3 à domicile), la direction du BesAC n'a pas tergiversé et a décidé de lancer une opération joker médical pour remplacer Calvin Jubenot pendant son absence des parquets.

basket besAC
Publié le 29 octobre à 17h01 par Hélène L.

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 10.67
couvert
le 09/11 à 15h00
Vent
1.65 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
88 %
 