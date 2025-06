ESBF : Iva Mladenovska sera bisontine jusqu’en 2026

Pour le club bisontin, il ne fait aucun doute que du haut de son mètre quatre-vingt et de ses 18 ans, Iva Mladenovska est "l’un des gros potentiels d’Europe à son poste d’arrière droite". Internationale macédonienne depuis ses 14 ans, elle a rejoint le Brest Handball en juillet 2023 où elle a paraphé un contrat de quatre ans pour sa première expérience à l’étranger.

Avec peu de temps de jeu en perspective en Bretagne, la jeune arrière et le BBH se sont donc mis d’accord pour rompre son contrat et lui permettre de s’engager pleinement dans le projet des Engagées.

"J'apprécie vraiment ma première demi-saison ici, donc je suis très heureuse de signer pour une autre année. Besançon est un club ambitieux, c'est une grande opportunité pour moi de continuer à bien travailler, d’acquérir plus d'expérience et d'apprendre. Je suis enthousiaste et j'espère que la saison prochaine, nous aurons encore plus de succès et de résultats". - Iva Mladenovska

"Faire venir Iva à Besançon a été une bonne opportunité. Elle confirme d’entraînement en entraînement sa place alors qu’elle n’a que 18 ans. Iva a une marge de progression énorme. Sa capacité à tirer de loin est très intéressante pour nous et c’est une fille très agréable à entraîner, qui a envie de progresser. A l’image de Prunelle, c’est une joueuse qui jouera à très haut-niveau !" - Jérôme Delarue