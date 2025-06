Escrime : le Bisontin Mickaël Cataldo décroche le bronze aux championnats de France

On apprend ce jeudi 12 juin 2025 que Laurent Croizier, député du Doubs, Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs et Pascal Orlandi, président de l’Amicale cycliste bisontine se mobilisent, avec le soutien du Comité régional de cyclisme et du Comité cycliste du Doubs pour porter la candidature de la ville de Besançon à l’épreuve de cyclo-cross aux JO d’hiver 2030. Un courrier a été adressé en ce sens au président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes Françaises 2030, pour lui proposer de découvrir le site de la Malcombe à Besançon.