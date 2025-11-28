Vendredi 28 Novembre 2025
Alerte Témoin
Dijon
Faits Divers

Evadés de Dijon : le fugitif arrêté "très probablement" celui de 32 ans (parquet)

Publié le 28/11/2025 - 10:35
Mis à jour le 28/11/2025 - 10:35

L'un des deux détenus arrêté en Saône-et-Loire vendredi au lendemain de leur évasion de la prison de Dijon, est "très probablement" le plus âgé, de 32 ans, a indiqué le parquet.

© Élodie R.

L'un des deux détenus arrêté en Saône-et-Loire vendredi au lendemain de leur évasion de la prison de Dijon, est "très probablement" le plus âgé, de 32 ans, a indiqué le parquet. "Sous réserve de la vérification formelle de son identité, il s'agit très probablement de l'une des deux personnes (celle âgée de 32 ans) évadées la veille de la maison d'arrêt de Dijon", a indiqué dans un communiqué le procureur à Dijon, Olivier Caracotch.

Un autre détenu, âgé de 19 ans et considéré comme "potentiellement dangereux", reste, lui, en fuite.

(Source AFP)

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

Deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 novembre 2025 de la prison de Dijon, après avoir scié les barreaux de leur cellule, a-t-on appris auprès d'une source policière.

Publié le 28 novembre à 10h35 par Hélène L.
