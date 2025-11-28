Evadés de Dijon : le fugitif arrêté "très probablement" celui de 32 ans (parquet)

L'un des deux détenus arrêté en Saône-et-Loire vendredi au lendemain de leur évasion de la prison de Dijon, est "très probablement" le plus âgé, de 32 ans, a indiqué le parquet.

L'un des deux détenus arrêté en Saône-et-Loire vendredi au lendemain de leur évasion de la prison de Dijon, est "très probablement" le plus âgé, de 32 ans, a indiqué le parquet. "Sous réserve de la vérification formelle de son identité, il s'agit très probablement de l'une des deux personnes (celle âgée de 32 ans) évadées la veille de la maison d'arrêt de Dijon", a indiqué dans un communiqué le procureur à Dijon, Olivier Caracotch.

Un autre détenu, âgé de 19 ans et considéré comme "potentiellement dangereux", reste, lui, en fuite.

(Source AFP)