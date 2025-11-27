Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

Deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 novembre 2025 de la prison de Dijon, après avoir scié les barreaux de leur cellule, a-t-on appris auprès d'une source policière.

L'évasion a été constatée à 07h00 ce jeudi, a-t-on ajouté de même source, sans plus de précision à ce stade. Cet évènement survient quelques jours après celle d'un détenu du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ille-et-Vilaine) au cours d'une sortie avec d'autres prisonniers au planétarium de la ville. Le Garde des Sceaux avait aussitôt démis de ses fonctions le directeur de cet établissement.

"Pendant que le garde des Sceaux parade dans des structures surdotées, les autres services agonisent"

Mercredi, trois organisations professionnelles de directeurs de prison ont fustigé le "mépris" de Gérald Darmanin, l'accusant de ne reculer "devant rien pour entretenir son image de fermeté et de réactivité". Ils lui ont reproché aussi "de consacrer tous les moyens d'un État endetté" aux quartiers de lutte contre la criminalité pour les narcotrafiquants les plus dangereux, qu'il a créés, "quand la grande majorité des services sont exsangues."

"Pendant que le garde des Sceaux parade dans des structures surdotées, les autres services agonisent", écrivent-ils encore, réclamant "un véritable plan d'urgence pour lutter contre la surpopulation et combler les vacances de postes sans poudre aux yeux ni stratégie de communication". Le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.862 au 1er octobre 2025, un chiffre en légère hausse par rapport à celui enregistré au 1er septembre.

Les prisons françaises comptaient seulement 62.501 places opérationnelles au 1er octobre, soit une densité carcérale de 135,8%. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet par le Conseil de l'Europe.

