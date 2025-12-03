Mercredi 3 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Evasions à Dijon : un complice mis en examen

Publié le 03/12/2025 - 08:31
Mis à jour le 03/12/2025 - 08:22

Un homme de 19 ans a été mis en examen mardi pour complicité après la double évasion à la prison de Dijon fin novembre, a indiqué le parquet de la ville.

© Élodie R.
Interpellé dimanche lors d'une opération policière à Besançon, il a été mis en examen pour complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire, selon le parquet, confirmant une information du quotidien Le Bien Public.

Ce Bisontin est un proche de l'évadé toujours en fuite, et par ailleurs un ancien codétenu. L'opération au cours de laquelle il a été arrêté n'a en revanche pas permis de retrouver le dernier fugitif. Ce dernier, encore en fuite et également âgé de 19 ans, est considéré comme "potentiellement dangereux". Il était en détention provisoire à Dijon après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

L'autre évadé de la prison de Dijon, âgé de 32 ans et qui était en détention provisoire pour violences conjugales, a été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire.

Le 27 novembre tôt le matin, les deux détenus s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Dijon, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.

(AFP)

complice évasion mise en examen police prison

Publié le 3 décembre à 08h31 par Elodie Retrouvey
