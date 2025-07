Exclusivité – Besançon : la Ville porte plainte après le remplacement du drapeau ukrainien par le drapeau bisontin

Selon les observations de notre stagiaire en journalisme, Salomé F., le drapeau de l’Ukraine, habituellement hissé en signe de solidarité avec le peuple ukrainien, a été discrètement remplacé par celui de Besançon. La rédaction a alors contacté la Ville pour en connaître la raison.

Le cabinet de la maire a indiqué ce mercredi 30 juillet : "On l’a découvert ce matin après votre message et nous allons porter plainte pour substitution de drapeau. On a une pensée pour le peuple ukrainien qui est sous le joug de la guerre, aujourd’hui sont partis les Convois solidaires, il y a toute une solidarité associative, d’habitants qui viennent en aide au peuple ukrainien en leur apporter du matériel de défense, de survie, et on veut continuer bien sûr à marquer notre soutien au peuple ukrainien."

"Ce n’est certainement pas nous qui avons demandé à nos services de changer le drapeau"

La Ville affirme n’avoir donné aucune consigne en ce sens et exclut toute décision volontaire de ses services. "Ce n’est certainement pas nous qui avons demandé à nos services de changer le drapeau, ce n’est pas une volonté politique," précise encore le cabinet.

Le drapeau ukrainien flottait sur l’esplanade depuis le début de l'invasion russe en 2022, en signe de soutien constant au peuple ukrainien. La Ville entend donc rétablir cette symbolique et faire toute la lumière sur cet acte. Une plainte a été déposée pour "substitution de drapeau".