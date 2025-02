Face à la lanterne rouge, le GBDH veut rebondir

En s’inclinant à Cournon (10e) lors de la dernière journée de championnat, le GBDH (14e) a subi un coup d’arrêt dans sa reprise de championnat. Après deux victoires à face à Pau (9e) et Massy (13e), les Bisontins n’ont finalement pas été en mesure d’enchaîner un troisième succès après avoir couru après le score toute la soirée (31-28).

Face à Angers et devant son public des sports, le GBDH voudra et devra livrer une meilleure prestation et réagir immédiatement pour prendre encore un peu plus ses distances avec la zone rouge. Si le défi s’annonce surmontable, il ne faudra toutefois pas sous-estimer les Angevins qui, malgré leur statut de lanterne rouge, ont offert une belle résistance face au leader Frontignan (39-36) lors de la dernière journée.

Les Bisontins iront donc chercher une deuxième victoire consécutive à domicile afin de retrouver une dynamique plus positive avant leur déplacement samedi prochain à Sélestat (4e).