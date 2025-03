Forte réaction attendue du BesAC à Angers

Ce mardi 11 mars 2025, le BesAC ira disputer son deuxième match en cinq jours à Angers et tentera de livrer une meilleure prestation que celle de vendredi dernier contre Poissy à Besançon (défaite 68-83).

Nationale 1 (Phase 2) : EAB Angers – BesAC, mardi 11 mars à Angers

Après la défaite enregistrée à domicile vendredi dernier contre Poissy (68-83) au terme d’un non-match, le BesAC va devoir rapidement se remettre la tête à l’endroit.

Laurent Kleefstra avant l’entrainement de dimanche, s’y est employé, lui qui avait retrouvé son calme après la grosse colère manifestée au terme du match contre Poissy : "Je leur ai bien sûr reparlé de ce match raté où l’on a laisser filer une victoire cochée sur la feuille de route. J’espère avoir trouvé les bons mots. Je l’ai fait sans méchanceté, mais j’ai dit les choses à l’adresse du collectif, mais aussi de certaines individualités et ce devant tout le monde. J’ai mis chacun face à ses responsabilités. Je leur ai expliqué que j’ai besoin sur chaque match de tous mes joueurs cadres, mais aussi des joueurs du banc. On ne peut exister que si chacun est investi à fond".

Verrouiller le rebond

Reste à savoir si ce discours sera entendu, intégré et avec quelles réactions, car le déplacement à Angers n’a rien d’une partie de plaisir, face à une équipe qui avait été bâtie pour des missions supérieures et qui se retrouve en poule basse, où comme Besançon, la bataille fait et fera rage pour le maintien.

"Il va falloir verrouiller notre rebond défensif. Ce sera une des clefs majeures du match" explique Laurent Kleefstra. Le BesAC pourra compter sur le retour du meilleur marqueur Ben Kovac, qui avait été ménagé vendredi dernier, pour accomplir sa mission. Le joueur a totalement récupéré de son problème musculaire à une cuisse et sera donc totalement opérationnel.

En revanche, bémol pour le capitaine Quentin Hanck toujours très gêné par une inflammation à un genou. Pour le reste de l’effectif, tout est en bon ordre de marche. Reste à souhaiter que le discours dominical de Laurent Kleefstra portera ses effets, avec l’espoir de renouer avec la victoire.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Maillot, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(avec communiqué)