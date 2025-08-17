Dimanche 17 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

"Fromage - Cacao", nouveau roman de l’écrivain ivoirien vient à Besançon Fidèle Goulyzia

Publié le 17/08/2025 - 17:34
Mis à jour le 14/08/2025 - 17:23

Ancien journaliste reporter ivoirien, Fidèle Goulyzia réside à Besançon depuis neuf années et sortira le 1er septembre 2025 son quatrième roman intitulé Fromage - Cacao. Celui-ci n’est autre que la suite de son précédent ouvrage Bardot 18, écrit en 2022 en hommage aux villes de Besançon et de San Pedro et mettant en scène un couple composé d’une Bisontine et d’un Ivoirien.

Le quatrième et dernier roman de Fidèle Goulyzia fait écho à son deuxième, intitulé Bardot 18 et publié en 2022, puisqu’il met en scène ce même couple mixte composé d’une Bisontine et d’un jeune étudiant ivoirien. L'histoire se déroule ainsi entre Besançon, Pontarlier, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso.  

Résumé : L’Ivoirien Kader Gnepa et la Bisontine Soleil Tisserand ont eu un enfant après leur projet associatif en Côte d’Ivoire : Freeman. Le couple est désormais séparé. Kader est assistant au sein du département d’Histoire d’une université ivoirienne. Devenue très médiatique après son expulsion de la Côte d’Ivoire, Soleil poursuit son militantisme d’écologiste à Paris. Tiraillé par sa condition de jeune papa et une carrière universitaire qui l’étouffe, Kaderdemande et obtient une mise en disponibilité. De Pontarlier, au Mali, en passant par la Guinée et le Burkina Faso, l’universitaire entreprend un périple pour raviver la mémoire des luttes pour les libertés politiques.

Un regard engagé

Sur un ton et un style décalés, Fromage-Cacao interroge en toile de fond la co-parentalité dans les couples mixtes. "Au-delà de la suite que je voulais donner à Bardot 18, j’avais à cœur de questionner la longévité des couples mixtes et leur capacité à maintenir la flamme de leur amour en dépit des différences culturelles. Fromage-Cacao est également un regard engagé sur les trajectoires nouvelles dans la marche des peuples africains anciennement colonisés vers l’autodétermination", indique l’auteur.

Le roman sortira dès le 1er septembre et sera distribué partout en France par Pollen au prix de 18€. 

Pour son troisième roman intitulé Malo-Woussou, Fidèle Goulyzia a reçu en mai dernier le grand prix national Bernard Dadié, soit la plus grande distinction littéraire de Côte d’Ivoire. Ce dernier ouvrage évoquait les scandales de mœurs qui éclaboussent les Casques bleus de l'ONU dans les opérations de maintien de la paix en Afrique.

Fromage-Cacao

  • 240 pages
  • Disponible  en librairie dès le 1er septembre 2025
  • Editeur : Les Lettres Mouchetées
  • Distribution : Pollen

Publié le 17 aout à 17h34 par Elodie Retrouvey
