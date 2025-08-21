Grand Besançon : des stands Ginko répartis sur le territoire pour faciliter la rentrée

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Des stands temporaires de vente et d’information Ginko prendront place dans le territoire de Grand Besançon Métropole du 22 août au 3 septembre 2025 afin de faciliter la rentrée des usagers des transports en commun.

Sur les stands, les équipes Ginko permettront la création de cartes Ginko Mobilités, l’achat de pass abonnement ou voyages et répondront aux questions des usagers. Les stands seront répartis sur le territoire de Grand Besançon Métropole.

Stand Ginko au centre-ville de Besançon :

Besançon (place de la Révolution), vendredi 29 août - 9h à 18h30

Stands Ginko dans les mairies ou centres commerciaux de Besançon et Grand Besançon Métropole :

Saint-Vit (Intermarché), vendredi 22 août - 10h à 13h

Pouilley-les-Vignes (Super U), samedi 23 août - 10h à 13h

École-Valentin (Carrefour), samedi 23 août - 14h à 18h

Saône (France Services Mairie), lundi 25 août – 9h à 12h

Devecey (médiathèque Georges Sand), lundi 25 août - 13h30 à 16h30

Roche-lez-Beaupré (maison des services), mardi 26 août - 9h-12h 13h30-17h

Chalezeule (Carrefour), mercredi 27 août 9h à 17h

Châteaufarine (La Galerie), jeudi 28 août - 9h à 18h

Stands Ginko sur les campus universitaires de Besançon :

Campus de la Bouloie (Maison des étudiants), lundi 1er septembre - 11h30 à 14h

Campus des Hauts du Chazal (UFR SMP), mardi 2 septembre - 11h30 à 14h

Campus Mégevand (UFR SLHS) mercredi 3 septembre - 11h30 à 14h

