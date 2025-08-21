Jeudi 21 Août 2025
Grand Besançon Métropole
Transports

Grand Besançon : des stands Ginko répartis sur le territoire pour faciliter la rentrée

Publié le 21/08/2025 - 09:36
Mis à jour le 21/08/2025 - 09:40

Des stands temporaires de vente et d’information Ginko prendront place dans le territoire de Grand Besançon Métropole du 22 août au 3 septembre 2025 afin de faciliter la rentrée des usagers des transports en commun. 

Sur les stands, les équipes Ginko permettront la création de cartes Ginko Mobilités, l’achat de pass abonnement ou voyages et répondront aux questions des usagers. Les stands seront répartis sur le territoire de Grand Besançon Métropole.

Stand Ginko au centre-ville de Besançon :

  • Besançon (place de la Révolution), vendredi 29 août - 9h à 18h30

Stands Ginko dans les mairies ou centres commerciaux de Besançon et Grand Besançon Métropole :

  • Saint-Vit (Intermarché), vendredi 22 août - 10h à 13h
  • Pouilley-les-Vignes (Super U), samedi 23 août - 10h à 13h
  • École-Valentin (Carrefour), samedi 23 août - 14h à 18h
  • Saône (France Services Mairie), lundi 25 août – 9h à 12h
  • Devecey (médiathèque Georges Sand), lundi 25 août - 13h30 à 16h30
  • Roche-lez-Beaupré (maison des services), mardi 26 août - 9h-12h 13h30-17h
  • Chalezeule (Carrefour), mercredi 27 août 9h à 17h
  • Châteaufarine (La Galerie), jeudi 28 août - 9h à 18h

Stands Ginko sur les campus universitaires de Besançon :

  • Campus de la Bouloie (Maison des étudiants), lundi 1er septembre - 11h30 à 14h
  • Campus des Hauts du Chazal (UFR SMP), mardi 2 septembre - 11h30 à 14h
  • Campus Mégevand (UFR SLHS) mercredi 3 septembre - 11h30 à 14h

Info + 

  • Pour la création d’une carte Ginko Mobilités, pensez à apporter une pièce d’identité et une photo (si la personne n’est pas présente).

ginko stand d'information transports en commun

Publié le 21 aout à 09h36 par Elodie Retrouvey
