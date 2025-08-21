Grand Besançon : des stands Ginko répartis sur le territoire pour faciliter la rentrée

Sur les stands, les équipes Ginko permettront la création de cartes Ginko Mobilités, l’achat de pass abonnement ou voyages et répondront aux questions des usagers. Les stands seront répartis sur le territoire de Grand Besançon Métropole.
Stand Ginko au centre-ville de Besançon :
- Besançon (place de la Révolution), vendredi 29 août - 9h à 18h30
Stands Ginko dans les mairies ou centres commerciaux de Besançon et Grand Besançon Métropole :
- Saint-Vit (Intermarché), vendredi 22 août - 10h à 13h
- Pouilley-les-Vignes (Super U), samedi 23 août - 10h à 13h
- École-Valentin (Carrefour), samedi 23 août - 14h à 18h
- Saône (France Services Mairie), lundi 25 août – 9h à 12h
- Devecey (médiathèque Georges Sand), lundi 25 août - 13h30 à 16h30
- Roche-lez-Beaupré (maison des services), mardi 26 août - 9h-12h 13h30-17h
- Chalezeule (Carrefour), mercredi 27 août 9h à 17h
- Châteaufarine (La Galerie), jeudi 28 août - 9h à 18h
Stands Ginko sur les campus universitaires de Besançon :
- Campus de la Bouloie (Maison des étudiants), lundi 1er septembre - 11h30 à 14h
- Campus des Hauts du Chazal (UFR SMP), mardi 2 septembre - 11h30 à 14h
- Campus Mégevand (UFR SLHS) mercredi 3 septembre - 11h30 à 14h
Info +
- Pour la création d’une carte Ginko Mobilités, pensez à apporter une pièce d’identité et une photo (si la personne n’est pas présente).