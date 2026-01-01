Grand froid : la vigilance jaune étendue jusqu’à samedi en Franche-Comté

Les températures minimales attendues seront comprises entre - 3°C à - 7°C, (avec des températures ressenties entre - 7°C et - 10°C) dans la nuit de jeudi à vendredi, et de - 3°C à - 8°C (avec des températures ressenties entre -8 °C et -11°C), dans la nuit de vendredi à samedi. La présence de neige au sol pourrait engendrer des températures encore plus froides.

Tendance : Le froid persistera au cours du week-end et en début de semaine prochaine. Il est par conséquent fort probable que la vigilance jaune grand froid se prolonge.

Aggravation possible du niveau de vigilance

"Les cumuls de neige attendus conduisent à une vigilance jaune "neige-verglas" mais sur l'ouest de la région Grand-Est et le Territoire de Belfort, une aggravation vers l'orange n'est pas exclue si les cumuls de neige sont revus à la hausse", nous est-il précisé dans un communiqué.

• Si vous êtes dans une situation difficile, si vous remarquez une personne en difficulté dans la rue : contactez le 115. En cas d'urgence vitale : composez le 15 ou le 112

En matière d’utilisation du chauffage et des risques d’intoxication au monoxyde de carbone :

Tous les jours, aérez au moins 10 minutes, maintenez les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air ;

Respectez systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu.

Soyez prudents dans vos déplacements et tenez-vous informés des conditions météorologiques et de circulations.

(Communiqué)