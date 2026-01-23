Handball : Juliette Faure (re)jouera la saison prochaine à l’ESBF

Juliette Faure est de retour à l’ESBF à compter de la saison prochaine, pour une durée de deux saisons, apprend-on ce 23 janvier 2026.

Pour rappel, la joueuse Juliette Faure a été formée au club. La demi-centre bisontine revient à Besançon après trois saisons passées au Brest Bretagne Handball, où elle a évolué au plus haut niveau national et européen.

"Elle a signé son premier contrat professionnel en 2021 et évolue avec l’équipe première jusqu’en 2023, avant de rejoindre Brest, club finaliste de la Ligue des Champions et habitué des compétitions européennes", souligne l’ESBF.

Pour Jérôme Delarue, entraineur principal de l’ESBF, ce retour promet e belles choses : "Elle a marqué les belles heures de l’ESBF et, grâce à son parcours à Brest ces trois dernières saisons, elle va nous apporter toute l’expérience qu’elle a acquise".

De son côté, Juliette, est "très heureuse de revenir à Besançon": "C’est mon club formateur, c’est donc le premier club qui m’a fait confiance et qui a permis de lancer ma carrière".

Elle promet que les supporters vont retrouver "exactement la même joueuse qu’il y a trois ans", c’est-à-dire une joueuse qui "se donne à fond", "qui ne lâche rien" et "qui se battra jusqu’au bout pour ce club, avec juste de l’expérience en plus".