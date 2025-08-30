Haute-Saône : un appel à témoins pour retrouver un quinquagénaire

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La gendarmerie de la Haute-Saône a lancé ce vendredi 29 août 2025 un appel à témoins pour tenter de retrouver Stéphane T., âgé de 51 ans.

Selon les informations relayées par la gendarmerie, Stéphane serait sans voiture. Il est âgé de 51 ans, porte des lunettes.

Si vous avez des informations, contactez la brigade de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 16 39 ou le 17.