Haute-Saône : un appel à témoins pour retrouver un quinquagénaire

Publié le 30/08/2025 - 09:08
Mis à jour le 30/08/2025 - 09:09
La gendarmerie de la Haute-Saône a lancé ce vendredi 29 août 2025 un appel à témoins pour tenter de retrouver Stéphane T., âgé de 51 ans.
Selon les informations relayées par la gendarmerie, Stéphane serait sans voiture. Il est âgé de 51 ans, porte des lunettes.
Si vous avez des informations, contactez la brigade de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 16 39 ou le 17.
