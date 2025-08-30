Samedi 30 Août 2025
Alerte Témoin
HAUTE-SAÔNE (70)
Faits Divers

Haute-Saône : un appel à témoins pour retrouver un quinquagénaire

Publié le 30/08/2025 - 09:08
Mis à jour le 30/08/2025 - 09:09

La gendarmerie de la Haute-Saône a lancé ce vendredi 29 août 2025 un appel à témoins pour tenter de retrouver Stéphane T., âgé de 51 ans.

© Gendarmerie de la Haute-Saône
Selon les informations relayées par la gendarmerie, Stéphane serait sans voiture. Il est âgé de 51 ans, porte des lunettes.

Si vous avez des informations, contactez la brigade de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 16 39 ou le 17.

disparition gendarmerie

Publié le 30 aout à 09h08 par Hélène L.
