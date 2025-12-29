Il tente de cacher de la résine de cannabis dans une boite aux lettres

Les policiers sont intervenus le 27 décembre 2025 à 18h45 rue Maurice Raval à Besançon.

En patrouille, des agents de police ont effectué une surveillance de la cage d’escalier d’une rue du quartier des Orchamps.

Ils ont remarqué la présence de deux individus dont l’un fouillait sa sacoche. Il s’est avéré que cette dernière contenait de la résine de cannabis. Ce dernier, ayant aperçu les policiers, s’est également délesté d’un paquet de résine de cannabis dans une boîte aux lettres. Il a été interpellé et conduit au commissariat.

Sur lui, 110 euros ont été retrouvés ainsi que 22 g de résine de cannabis. L’exploitation du téléphone portable a révélé une publicité sur des prix de vente de stupéfiants.

Le magistrat a ordonné la destruction des stupéfiants et la saisie de l'argent. Le suspect, âgé de 21 ans, sera convoqué le 2 juillet 2026.