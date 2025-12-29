Il vole dans un magasin de prêt-à-porter au centre-ville de Besançon

Un équipage de police a été requis pour un individu ayant commis des vols à l’étalage dans une enseigne de prêt-à-porter.
Contrôlé sur place, l’homme âgé de 20 ans a été dans l’incapacité de justifier de son identité. Ramené au commissariat, il a été identifié par ses empreintes digitales. Il s’est avéré qu’il faisait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français.
À l'issue de l'enquête, l'individu a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation pour le 2 juillet 2026.