Lundi 29 Décembre 2025
Besançon

Il vole dans un magasin de prêt-à-porter au centre-ville de Besançon

Publié le 29/12/2025 - 16:02
Mis à jour le 29/12/2025 - 15:11

Les faits se sont produits le 27 décembre 2025 vers 16h00 au niveau d’un magasin de la Grande rue à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Un équipage de police a été requis pour un individu ayant commis des vols à l’étalage dans une enseigne de prêt-à-porter.

Contrôlé sur place, l’homme âgé de 20 ans a été dans l’incapacité de justifier de son identité. Ramené au commissariat, il a été identifié par ses empreintes digitales. Il s’est avéré qu’il faisait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français.

À l'issue de l'enquête, l'individu a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation pour le 2 juillet 2026.

Publié le 29 décembre à 16h02 par Hélène L.
