Il vole dans un magasin de prêt-à-porter au centre-ville de Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les faits se sont produits le 27 décembre 2025 vers 16h00 au niveau d’un magasin de la Grande rue à Besançon.

Un équipage de police a été requis pour un individu ayant commis des vols à l’étalage dans une enseigne de prêt-à-porter.

Contrôlé sur place, l’homme âgé de 20 ans a été dans l’incapacité de justifier de son identité. Ramené au commissariat, il a été identifié par ses empreintes digitales. Il s’est avéré qu’il faisait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français.

À l'issue de l'enquête, l'individu a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation pour le 2 juillet 2026.