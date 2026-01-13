Mardi 13 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon

Inauguration du gymnase Diderot et deux matchs de badminton le 17 janvier à Besançon

Publié le 13/01/2026 - 10:30
Mis à jour le 13/01/2026 - 10:00

Le Volant Bisontin organise samedi 17 janvier 2026 une rencontre à domicile de ses équipes premières, avec deux confrontations de Championnat de France Interclubs de badminton. L’événement se tiendra au gymnase Diderot, à Besançon, et combinera sport de haut niveau et inauguration officielle du nouvel équipement.

Selon les organisateurs, il s’agit de deux rencontres de Championnat de France Interclubs de badminton, Nationale 3 (12h) + Nationale 2 (15h30) pour un après-midi 100% bad, 16 matchs de haut niveau. Les disciplines prévues couvrent l’ensemble des formats du badminton en interclubs : simples hommes, simples dames, doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes.

La première rencontre opposera l’équipe de Nationale 3 du Volant Bisontin à Mulhouse à 12h00, suivie à 15h30 par la confrontation de Nationale 2 face à Morteau.

Inauguration officielle du gymnase

L’événement sportif sera également marqué par un temps institutionne prévu en présence notamment du préfet du Doubs et de la maire de Besançon, à 15h00 pour l’inauguration du nouveau gymnase dans lequel les joueurs évolueront. Cette inauguration se déroulera pendant l’après-midi, au cœur du programme des rencontres.

Infos pratiques

  • Samedi 17 janvier à partir de 12h00 (? N3 VS Mulhouse) puis 15h30 ? N2 VS Morteau)
  • Inauguration du gymnase à 15h
  • Gymnase Diderot - rue de Cologne à Besançon

Le public est invité à se rendre au gymnase Diderot, accessible à pied par l’esplanade André Malraux, pour assister à l’ensemble des rencontres et à l’inauguration officielle.

Publié le 13 janvier à 10h30 par Alexane
