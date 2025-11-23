Dimanche 23 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Incendie à Besançon : deux personnes relogées

Publié le 23/11/2025 - 09:18
Mis à jour le 23/11/2025 - 09:18

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus samedi 22 novembre 2025 à 20h30 rue Hector Berlioz à Besançon pour deux incendies de conteneurs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le premier feu, situé sur la voie publique, a été rapidement éteint à l’aide d’une lance à incendie. Le second feu s’est déclaré dans un conteneur dans les caves de l’immeuble. Les cages d’escalier des deux entrées étaient enfumées à l’arrivée des secours.

Le feu a été maîtrisé grâce à deux lances. L’incendie a également endommagé une conduite d’eau potable dans les caves, provoquant une fuite qui a nécessité la coupure générale de l’alimentation en eau du bâtiment.

Celle-ci a pu être réparée, l'ensemble des locataires ont pu rejoindre leurs logements hormis deux personnes qui sont été relogées dans leur famille. Enedis, GRDF et les services de la mairie étaient présents sur les lieux.

Publié le 23 novembre à 09h18 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

