Jeudi 23 Octobre 2025
Villers-le-Lac
Faits Divers

Incendie dans un appartement à Villers-le-Lac : un chat perd la vie et deux autres animaux sont transportés

Publié le 23/10/2025 - 17:27
Mis à jour le 23/10/2025 - 17:46

Les faits sont survenus jeudi 23 octobre 2025 vers 12h00 dans un appartement à Villers-le-Lac.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les premiers éléments, il semblerait que l’incendie soit parti d’aliments laissés sur le feu. Un dégagement de fumée s’est rapidement formé au premier étage d’un immeuble de deux étages. Un dispositif de lutte contre l’incendie a été mis en place, comprenant l’établissement d’une lance.

L’intervention a permis d’éviter toute propagation. Un chat a malheureusement été retrouvé décédé. Deux autres animaux, incommodés par les fumées, ont été pris en charge par la police municipale et conduits vers une clinique vétérinaire.

Les deux locataires, absents au moment des faits, ont été prévenus et relogés par les services de la mairie.

Publié le 23 octobre à 17h27 par Hélène L.
Faits Divers

