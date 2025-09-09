Interpellé en flagrant délit, il cachait du cannabis à Besançon

Les faits se sont produits le 4 septembre 2025 peu avant 23h15 rue Léonard de Vinci à Besançon.

La brigade spécialisée de terrain a remarqué un individu âgé de 20 ans qui se trouvait sur un point de deal. Ce dernier était en train de cacher un sachet contenant du cannabis.

Interpellé, il a été placé en garde à vue au commissariat de Besançon. Lors de son audition, il a nié être un revendeur de stupéfiants. Un sachet de 13,5 g et 200 euros ont été retrouvés sur lui. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 1.040 euros en liquide.

Il sera présenté le 26 novembre 2025 au tribunal de Besançon.