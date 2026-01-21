Jet de colis à la maison d'arrêt de Besançon : deux personnes interpellées

Deux personnes ont été interpellées par des policiers dans la journée du 18 janvier 2026 pour jets de colis par-dessus le mur d’enceinte de la maison d’arrêt de Besançon.

L’équipage de police en surveillance aux abords de la prison de Besançon a repéré les deux individus à bord d’une voiture vers 13h50. D’après les policiers, le passager en est descendu et a jeté un colis par-dessus le mur d’enceinte à destination de détenus.

Les occupants de la voiture ont aussitôt été interpellés et placés en garde à vue.

Auditionné, le conducteur du véhicule âgé de 39 ans n’a pas reconnu les faits et a déclaré être simplement passé en voiture devant la prison, seul à bord de son véhicule.

Le passager a quant à lui reconnu avoir jeté des colis et aurait désigné l'autre suspect comme étant celui qui l’avait amené sur place.

À l'issue de l'enquête, le chauffeur a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation devant le délégué du procureur pour une ordonnance pénale pour la fin du mois. Le passager âgé de 30 ans devra quant à lui se présenter à la justice en septembre 2026.