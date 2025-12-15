Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec Artemis.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre lampe Fermob Moon H41, une lampe nomade et rechargeable au design moderne.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Artemis Outdoor dispose :"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

D’un showroom de plus de 600 m² à Besançon

La gagnante tirée au sort parmi les bonnes réponses est :

Julie Vrinat

Elle sera contactée ultérieurement pour la démarche de récupération de son lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo à la gagnante qui remporte sa lampe à Artemis Outdoor.

À bientôt pour de nouveaux jeux !