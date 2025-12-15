Lundi 15 Décembre 2025
Besançon
actualité Jeu-Concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Publié le 15/12/2025 - 17:50
Mis à jour le 15/12/2025 - 17:48

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec Artemis.

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre lampe Fermob Moon H41, une lampe nomade et rechargeable au design moderne.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Artemis Outdoor dispose :"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

La gagnante tirée au sort parmi les bonnes réponses est :

  • Julie Vrinat

Elle sera contactée ultérieurement pour la démarche de récupération de son lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo à la gagnante qui remporte sa lampe à Artemis Outdoor.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

actualité Jeunesse Social

Étudiants précaires, des bibliothécaires toujours sur le pont à Besançon…

En septembre dernier, les bibliothécaires universitaires organisaient la "Troc-Party". Objectif : permettre aux étudiants ayant peu de moyens de les conserver pour manger régulièrement et leur apporter à titre gratuit ce dont ils ont besoin par ailleurs, des vêtements aux fournitures universitaires, en passant par des produits d’hygiène corporelle.

Publié le 12 décembre à 17h22
Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

Publié le 17 novembre à 07h00
Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

QUOI DE 9 • Toutes les bonnes adresses se méritent. Et c’est le cas du Mistigri, installé au cœur du quartier des Chaprais à Besançon. Ce petit restaurant chaleureux perpétue depuis plus de quatre décennies une tradition bien ancrée : celle de la cuisine franc-comtoise authentique, conviviale et généreuse.

Publié le 3 novembre à 07h00

