Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre lampe Fermob Moon H41, une lampe nomade et rechargeable au design moderne.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Artemis Outdoor dispose :"
La bonne réponse qu'il fallait donner est :
La gagnante tirée au sort parmi les bonnes réponses est :
- Julie Vrinat
Elle sera contactée ultérieurement pour la démarche de récupération de son lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo à la gagnante qui remporte sa lampe à Artemis Outdoor.
À bientôt pour de nouveaux jeux !