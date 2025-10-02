Jeu-concours livre "Paysages de marche" du musée Courbet

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre livre "Paysage de marche", dédié à l'exposition . Celle ci est visible jusqu'au 19/10/2025 au Musée Courbet à Ornans.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Quelle invention du 19e siècle a facilité la peinture en plein air ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est :
- Le tube de peinture
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
- Marie-Laure MEURISSE
- Fabien SARRON
- Regine PUGIN
- Rolan RUFFIER
- Marianne BELIN
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun son ouvrage.
À bientôt pour de nouveaux jeux !