Besançon
actualité

Jeu-concours livre "Paysages de marche" du musée Courbet

Publié le 02/10/2025 - 17:52
Mis à jour le 02/10/2025 - 17:52

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le Musée Courbet.

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre livre "Paysage de marche", dédié à l'exposition . Celle ci est visible jusqu'au 19/10/2025 au Musée Courbet à Ornans.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quelle invention du 19e siècle a facilité la peinture en plein air ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

  • Le tube de peinture

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Marie-Laure MEURISSE
  • Fabien SARRON
  • Regine PUGIN
  • Rolan RUFFIER
  • Marianne BELIN

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun son ouvrage.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 28 septembre à 16h15 par Macommune.info
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info
Besançon
actualité Loisirs Sport
Publi-Infos

Les “Boucles Vauban” le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

PUBLI-INFO • Le 21 septembre, vous l’avez noté se déroule à Besançon les Boucles Vauban, une course à pied  accessible à tous, sur deux distances (5 et 10 kms). Cet événement, certes financé par Decathlon, n’aurait pas été possible sans différents partenaires, notamment le club support de la manifestation : le BAC. L’idée, aujourd’hui, est de vous les présenter, avant que vous les retrouviez lors de cet événement.

bac Boucles Vauban chu de besançon course à pied décathlon decathlon besancon sport
Publié le 28 juillet à 07h00 par Macommune.info

