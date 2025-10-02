Jeu-concours livre "Paysages de marche" du musée Courbet

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le Musée Courbet.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre livre "Paysage de marche", dédié à l'exposition . Celle ci est visible jusqu'au 19/10/2025 au Musée Courbet à Ornans.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quelle invention du 19e siècle a facilité la peinture en plein air ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

Le tube de peinture

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Marie-Laure MEURISSE

Fabien SARRON

Regine PUGIN

Rolan RUFFIER

Marianne BELIN

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants qui remportent chacun son ouvrage.

À bientôt pour de nouveaux jeux !