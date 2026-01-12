Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner vos forfaits de ski à la Station de Métabief.

À Métabief, l’air est pur, les paysages sont saisissants et les expériences innombrables. Entre forêts enneigées et vues panoramiques sur les Alpes, la station réinvente chaque moment pour faire vibrer petits et grands, sur un domaine skiable adapté à tous les niveaux.

Pour vous faire (re)découvrir les joies de l’hiver, nous vous proposons de gagner des forfaits journée de ski alpin à la station de Métabief !

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Gagnez votre forfait de ski Comment s’appelle le nouvel espace de restauration au sommet du Morond ? * Le Comptoir du Morond Le Comptoir du Mont d’Or

NOM et Prénom *

Téléphone *

E-mail *

Adresse *

Code postal *

Ville *

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 17 janvier 2026 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !