L214 organise une action "scène de crime" à Besançon

L'antenne bisontine de l'association L214 a organisé ce samedi 30 août 2025 de 11h00 à 14h00 une action sur la place de la Révolution à Besançon. Cette dernière entre dans le cadre de la 11e Journée mondiale pour la fin du spécisme, lors de laquelle des actions étaient organisées dans 26 pays à travers le monde.

L’objectif des militants était "d’inviter les passants à changer de regard sur les animaux d'élevage, en rendant visibles les souffrances en élevage intensif et dans les abattoirs", précise l’association qui a repris les codes de la scène de crime et des enquêtes policières (scientifiques et policiers en investigation, sacs mortuaires, silhouettes tracées au sol, faux sang et ruban de signalisation).

"Beaucoup de passants, interpellés par cette scène de crime, se sont arrêtés en pensant qu'elle concernait un être humain : l'occasion de montrer la banalisation des violences faites aux animaux. Une douzaine de bénévoles a également distribué plus de 300 tracts aux passants, présentés sous la forme de rapports d’enquête", nous est-il indiqué.

L’occasion pour l’association de présenter à nouveau le rapport publié par L214 au mois de juin. "Ce dernier, qui marque le lancement de la nouvelle campagne "Le Sauvetage du Siècle", propose 20 mesures concrètes permettant de changer le paysage alimentaire de la France et nos modes de production, pour répondre à la fois aux enjeux éthiques, écologiques, économiques, sociaux et de santé publique, en réduisant de 50% notre consommation de produits animaux", souligne l’association.