Lundi 15 Septembre 2025
Besançon
Sport

La Bisontine Noa Roussy sacrée championne d’Europe de savate boxe française

Publié le 15/09/2025 - 10:40
Parmi les athlètes français engagés ce week-end en Autriche pour les Championnats d’Europe Assaut 2025, la Bisontine Noa Roussy a fièrement représenté l’équipe de France en s’emparant du titre dans la catégorie - de 60kg. 

Noa Roussy, championne d'Europe. © DR

Noa Roussy, licenciée à la Fight Academy de Besançon, représentait l’équipe de France après son titre national remporté en avril dernier. Sortie première de sa poule, la Bisontine a dominé sa demi-finale face à l’Italienne vendredi matin. Elle a ensuite décroché le titre européen en s’imposant en finale contre une athlète belge, et ce à l’unanimité des juges. Elle devient ainsi championne d’Europe 2025 dans la catégorie -60 kg féminine.

Un résultat qui "vient récompenser un travail de longue haleine. Entre ses études exigeantes – avec notamment la préparation du concours de l’internat cette année – et ses entraînements, la jeune sportive a su garder le cap avec sérieux et détermination" a expliqué Isabelle Coquard. Cadre technique de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté, elle est surtout la maman de la jeune Noa, dont l’accompagnement a été précieux tout au long du parcours de l’athlète.

Publié le 15 septembre à 10h40 par Elodie Retrouvey
