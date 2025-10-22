La ville de Besançon 10? dans le classement ”villes cyclables” 2025

La note attribuée, 3,67/5 s’accompagne d’une mention : l’appréciation est classée C, à savoir ”plutôt favorable” à la pratique cyclable.

Dans le détail, le communiqué de la municipalité indique que ”les services proposés tels que le stationnement et la location de vélos sont classés favorablement (B)”. Autrement dit : les équipements et services afférents au vélo (emplacements, offres location) bénéficient d’une bonne appréciation. Cet indicateur ”B” place Besançon au-dessus de la moyenne pour cet aspect précis.

Confort, efforts et sentiment de sécurité : des évaluations contrastées

Le communiqué poursuit : ”le confort et les efforts de la ville sont considérés comme plutôt favorable.” En revanche, le ressenti global des cyclistes et le sentiment de sécurité sont notés de la lettre D, c’est-à-dire ”moyennement favorable”. Cela met en lumière un décalage : les infrastructures et services sont bien perçus, mais l’expérience personnelle et le sentiment de sécurité restent encore fragiles.

Le baromètre s’appuie sur les réponses de 657 participants?. La Ville précise que ”les 657 répondants à cette étude ont également permis d’identifier les aménagements prioritaires à réaliser sur le territoire.” Grâce à ce panel, la ville dispose désormais de données quant aux priorités d’aménagement à engager pour renforcer la pratique du vélo.

Enjeux et pistes d’action pour Besançon

L’analyse de ces résultats invite plusieurs pistes pour la municipalité :

Renforcer le sentiment de sécurité : puisque le sentiment de sécurité et le ressenti global obtiennent la mention D, des mesures de sécurisation (séparations piste/chaussée, signalisation, éclairage…) pourraient être prioritaires.

Optimiser le confort et l’expérience cyclable : même s’ils sont bien notés, confort et efforts restent "plutôt favorable", ce qui indique encore des améliorations possibles au niveau des aménagements.

Valoriser les services existants : le bon classement des services (B) est un atout à exploiter pour encourager davantage de cyclistes et promouvoir le vélo comme mode alternatif de déplacement.

Impliquer les usagers dans l’évolution des aménagements : les 657 répondants ont pu indiquer les aménagements prioritaires à réaliser ; intégrer ces retours dans la stratégie de la ville permettrait d’aligner les actions sur les besoins concrets.

