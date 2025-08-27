Mercredi 27 Août 2025
Le BesAC a fini par faire la différence contre Dadolle Dijon à Saint-Vit

Publié le 27/08/2025 - 09:17
Mis à jour le 27/08/2025 - 09:12

Avec une nouvelle victoire mardi 26 août 2025 à Saint-Vit contre Dadolle Dijon, le BesAC vient d’enchaîner trois matches consécutifs de préparation contre des équipes de Nationale 2, en ayant à chaque fois fait respecter la hiérarchie.

© Facebook BesAC Basket / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC Basket / Comm'on by Tiffou

Match de préparation (4) : BesAC - Dadolle Dijon 87-64 (23-19, 17-22, 22-14, 25-9)

Face à Dadolle Dijon, sacré en juin dernier champion de France de N3 et qui vient donc d'accéder à la N2, le BesAC s’est largement imposé. Mais rien ne fut pourtant facile pour les Bisontins qui ont vu l'équipe bourguignonne s'accrocher très longtemps dans le match. 

Les joueurs de Julien Marchand ont été portés par une très belle réussite à 3 pts, 5/12 à 41,7 %  lors des 20 premières minutes. Ainsi Dadolle menaient à la pause (40-41) et faisait même un léger break lors du début du 3e quart (51-54).

Dès lors, sentant le danger, le BesAC montait d'un ton son niveau d'intensité et d'agressivité tant en défense qu'en attaque. La tendance s'inversait aussitôt et le BesAC s'affichait de plus en plus nettement en tête de course (62-55, 30e). Calvin Jubenot et ses coéquipiers maitrisaient ensuite totalement les débats et l'écart se creusait. Dadolle Dijon ne pouvait inscrire que 9 petits points en 10 minutes, un scoring contrastant avec les 25 points de la troupe bisontine qui nous gratifiait en sus de quelques actions spectaculaires appréciées par une salle copieusement garnie.  Au rang de celles-ci, le alley-oop signé du Suédois David Hook qui parut rester une éternité en suspension avant d'écraser la balle dans le cercle.

Et maintenant des équipes de N1

Laurent Kleefstra, le coach du BesAC tenait à rester mesuré à l'issue des débats : "Sans doute notre adversaire ne mérite-t-il pas de perdre de 23 points. C'est un peu flatteur pour nous. Ils nous ont bien tenus pendant près de trois quarts temps. En première mi-temps, ils nous ont forcé à dégainer de loin et on a répondu avec une adresse de trop petit niveau : 3/16 à 18,8 %.  Heureusement on a su ensuite élever notre niveau de jeu principalement défensivement, surtout dans le 3e quart, sachant qu'on n'a alors encaissé seulement 9 pts et 23 au total de la seconde période" .

Il est à noter, bémol à cette victoire, que Claudien Eliezer-Vanerot s'est donné une petite entorse à une cheville qui ne parait pas trop conséquente. Il sera laissé au repos deux jours avant de faire le point.

Après cette série contre des équipes de N2, le BesAC va maintenant affronter des formations de N1. Ce sera d'abord Mulhouse dans son fiel alsacien vendredi 29 aout. Puis jeudi 4 et vendredi 5 septembre, il s'agira d'affronter en demi-finale du tournoi de Charleville, l'équipe locale, Metz ou Val de Seine, avec une finale des gagnants ou des perdants contre une de ces trois équipes. Sans doute, là, faudra-t-il monter encore d'un cran.

Les marqueurs

BesAC : Hook 20, Nkombou 14, Pouye 12, Thomas 11, Jubenot 10, Cluysen 8, Bronner 8, Cagnet 4, Eliezer-Vanerot.
Dadolle Dijon : Radnic 23, Jurion 12, Guyard 7, Sharta 6, Petit 5, Gaduel 4, Valdes 4, Nugnier 3, , Nallet-Munos, Lusiku.

Publié le 27 aout à 09h17 par Macommune.info
